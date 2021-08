Calciomercato Inter, annuncio in diretta: “Vuole andare via”

Calciomercato Inter, annuncio in diretta Sky: “Vuole andare via”. Su di lui ci sono i nerazzurri, che fanno pressione per prenderlo

La conferma arriva in diretta tv direttamente da Igli Tare: il direttore sportivo della Lazio conferma quello che gira da alcune settimane. E cioè che Correa vuole andare via. E conferma, anche, che su l’attaccante dei biancocelesti c’è l’Inter. Aprendo così ad una cessione, nell’ultima settimana di mercato, che potrebbe concretizzarsi. I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante. E lo hanno individuato proprio nel biancoceleste, che ha deciso di lasciare Sarri per tornare ad abbracciare Simone Inzaghi, il tecnico che lo ha visto crescere ed esplodere nella massima serie. Serve uno sforzo da parte di Marotta a quanto si è capito dalla voce di Tare. La Lazio ha fatto la propria richiesta ma ancora le parti non hanno trovato un punto d’incontro.

Calciomercato Inter, ecco le parole di Tare

“Correa vuole andare a giocare altrove e lasciare la Lazio. C’è una trattativa con l’Inter, vedremo come evolverà nelle prossime ore. Dipende dall’Inter ora: l’attaccante vuole restare in Italia”. L’apertura quindi è clamorosa. Correa non è nemmeno sceso in campo questa sera nella gara della Lazio contro l’Empoli. Ma già Sarri, ieri sera in conferenza stampa aveva spiegato bene la situazione. Adesso non rimane altro che trovare l’accordo tra le parti per chiudere una trattativa che sembra già decisa.