Serie A e Fantacalcio, occhio alla grana nazionali. Ecco quello che potrebbe succedere tra poco meno di un mese. E anche a gennaio

Nel febbraio scorso, quando ancora le varianti di coronavirus non si conoscevano e i campionati erano pronti a fermarsi per le nazionali, la Conmebol ha deciso di sospendere le partite per evitare ai calciatori impegnati in Europa dei viaggi transoceanici. Adesso però, quelle partite devono essere recuperate. E la Fifa ha autorizzato le date. Un problema enorme. Soprattutto, a quanto pare, per la Juventus, che potrebbe perdere cinque calciatori in vista della trasferta in casa del Napoli in programma proprio al rientro dalla sosta.

Ma non solo: sono diverse le big italiane che potrebbero perdere i pezzi. L’Inter ha Lautaro per esempio. Il Napoli Lozano. La Lazio Correa, qualora rimanesse alla corte di Sarri. Ma è un problema che si potrebbe prolungare anche a gennaio. Visto che in programma c’è la Coppa D’Africa.

LEGGI ANCHE: Fantacalcio, tre possibile sorprese che arrivano dalla Serie B

LEGGI ANCHE: Benfica-Psv Eindhoven, Champions League: formazioni, pronostici

Serie A e Fantacalcio, anche la Coppa d’Africa in mezzo

E non solo. Perché a gennaio ci sarà la Coppa d’Africa. E questo è un grosso problema. Perché partirà a gennaio e finirà a febbraio. E ci sono molti elementi che saranno impegnato nella manifestazione. Da Kessié del Milan, A Koulibaly del Napoli, che sono i pezzi “da novanta” africani impegnati in Serie A. Problemi non solo per gli allenatori, ma anche per i fantallenatori che decideranno di prendere i calciatori in questione.

E allora occhio alle scelte da fare. E anche alle polemiche ci potrebbero essere nelle prossime settimane. Una situazione da tenere altamente in considerazione. E che potrebbe condizionare le vostre idee.