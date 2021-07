Ilicic lascia l’Atalanta ma resta in Serie A: crolla la quota

Ilicic, sembra finita l’avventura dello sloveno all’Atalanta. Rimane in Serie A sicuramente. La quota crolla in maniera improvvisa

Non è un mistero che Josip Ilicic abbia deciso di lasciare l’Atalanta. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi e anche con alcuni screzi con Gasperini, il fantasista sloveno è pronto a cambiare squadra. E sembra ce ne sia una davvero favorita in Serie A. Almeno è quanto dicono le quote dei bookmaker.

Ma andiamo con ordine: il suo passaggio in un’altra squadra appare davvero sicuro: i quotisti vedono questa possibilità a 1,50 volte la posta. Una notizia certa quindi. E come detto c’è un club pronto ad accoglierlo. Molto vicino a Bergamo. Il Milan infatti sembra la squadra più vicina allo sloveno: gli analisti lo danno alla squadra di Pioli a 1,75.

LEGGI ANCHE: Green Pass per le scommesse: cosa succede nei corner e negli esercizi generalisti

LEGGI ANCHE: Manchester United-Brentford, amichevole: probabili formazioni, pronostici

Ilicic lascia l’Atalanta: indietro le altre squadre

Ilicic sarebbe entrato anche – e c’è da dirlo – nel mirino di altri club del nostro massimo campionato. Ma sono indietro, è evidente. Secondo i quotisti ci avrebbe pensato anche la Lazio di Maurizio Sarri, ma sarebbe una soluzione alternativa ad una possibile partenza di Luis Alberto. Che sembrava quasi certa fino a poco tempo fa, ma che adesso sembra rientrata visto che lo spagnolo dopo i primi giorni si è presentato al ritiro della Lazio.

Quindi Maldini sembra avere davvero la strada libera nella trattativa che potrebbe portare allo sloveno. Un elemento in grado, se in giornata (e soprattutto se ha voglia) di fare la differenza in qualsiasi momento della partita. Soprattutto dopo esserci lasciato alle spalle un momento nero alla fine dello scorso campionato: dopo il covid aveva deciso di tornare in Slovenia.