Lazio-Triestina, amichevole: diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Lazio-Triestina è un’amichevole e si gioca venerdì alle ore 18:30: notizie, formazioni, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.

LAZIO – TRIESTINA | venerdì ore 18:30

Un’altra squadra romana per la Triestina, a distanza di due giorni. Dopo aver tenuto testa alla Roma di Mourinho nell’amichevole di mercoledì scorso – il match del “Rocco” è terminato con una sconfitta di misura – la formazione di Cristian Bucchi si prepara ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro biancoceleste. Per i capitolini sarà il terzo test stagionale: sia il primo che il secondo, disputati contro rappresentative dilettantistiche, sono finiti in goleada. In entrambe le occasioni le reti laziali hanno raggiunto la doppia cifra.

È ancora troppo presto per dirlo, ma sembra che il gruppo – compresi i senatori – abbia accolto favorevolmente il nuovo progetto tattico presentato dal tecnico toscano, destinato a cambiare radicalmente quella che era la Lazio di Simone Inzaghi, non solo dal punto di vista del modulo di gioco.

Contro la Triestina si rivedrà dunque il 4-3-3 con il trio Milinkovic Savic-Leiva-Luis Alberto a centrocampo. In attacco – aspettando Immobile e Correa – Sarri darà spazio a Caicedo, in versione prima punta, circondato da Felipe Anderson e Moro. L’ecuadoregno si alternerà molto probabilmente con Muriqi. Dietro verrà confermata la difesa a quattro, con Lazzari e Hysaj sugli esterni e Vavro e Luiz Felipe al centro.

Come vedere Lazio-Triestina in diretta tv e streaming

Il match amichevole tra Lazio e Triestina in programma venerdì alle ore 18:30 verrà trasmesso in chiaro su Sportitalia (canale 60 e 560 del digitale terrestre). Sarà possibile assistere alla partita dei biancocelesti anche in streaming attraverso la app di Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi iOS e Android. Inoltre, Lazio-Triestina andrà in onda anche sul canale tematico Lazio Style Channel sul canale 233 del decoder Sky.

Lazio-Triestina: il pronostico

Primo test di livello per la Lazio, che finora non ha incontrato squadre professionistiche. I gol biancocelesti in ogni caso dovrebbero essere almeno due, mentre la Triestina, a differenza del match con la Roma, potrebbe segnarne almeno uno. Una vittoria degli uomini di Sarri è comunque altamente probabile.

Le probabili formazioni di Lazio-Triestina

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Vavro, Luiz Felipe, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Caicedo, Moro.

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Struna, Capela, Coppola, Lopez; Giorico, Calvano, Maracchi; Gomez, Di Massimo, Petrella.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1