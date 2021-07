Serie A, gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate: orari e diretta tv

Serie A, la Lega ha reso noti gli anticipi e i posticipi della prima e della seconda giornata. Ecco il programma completo, con gli orari e la programmazione televisiva.

La Lega ha da pochi minuti reso noti gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate della prossima Serie A. Al nuovo campionato, infatti, manca esattamente un mese. Ancora 30 giorni di trepidante attesa e si ricomincia. La data da segnare sul calendario in rosso è il 21 agosto. Quando, ad inaugurare la stagione 2021-22, saranno Verona-Sassuolo e Inter-Genoa. Il fischio d’inizio, per entrambe, è previsto alle 18:30. Sia il match del “Bentegodi” che quello di San Siro verranno trasmessi su Dazn, che da quest’anno possiede l’esclusiva su tutte le partite della massima serie.

Alle 20:45 sarà il turno di Empoli-Lazio e Torino-Atalanta: il ritorno di Maurizio Sarri nella città toscana che qualche anno fa lo lanciò definitivamente nel grande calcio sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Ben due gare, invece, previste per lunedì 23 agosto: i due posticipi sono Cagliari-Spezia (18:30) e Sampdoria-Milan (20:45). Il debutto dei rossoneri di Stefano Pioli a Marassi potrà essere seguito anche sulla pay-tv satellitare.

Serie A, nella seconda giornata Inter di venerdì e Juve di sabato

La seconda giornata si giocherà quattro giorni dopo, l’ultima prima di una nuova pausa per le nazionali. Ad aprire il programma saranno Udinese-Venezia (18:30) e Verona-Inter (20:30), in campo addirittura venerdì 27 agosto. Quattro invece gli anticipi del sabato: Atalanta-Bologna e Lazio Spezia alle 18:30 e Fiorentina-Torino (sia su Dazn che su Sky) in contemporanea con Juventus-Empoli alle 20:45. Domenica 29 agosto il turno si conclude con i due posticipi domenicali, Milan-Cagliari e Salernitana-Roma: rossoneri e giallorossi saranno trasmessi in esclusiva da Dazn.