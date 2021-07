Salernitana in Serie A, arriva il verdetto ufficiale della Figc: accettato il Trust di Lotito. Completo quindi il quadro per la prossima massima serie

La Salernitana giocherà in Serie A. La Figc ha accettato il Trust presentato nei giorni scorsi dal presidente Lotito. E allora in Campania la festa può partire per la formazione amaranto. Mentre rimane l’amaro in bocca al Benevento, che sperava in un clamoroso ripescaggio qualora i documenti non fossero stati ritenuti necessari.

Ma così non sarà: la notizia dell’iscrizione è stata pochi istanti fa da Sky Sport. Nessun dubbio quindi, e quadro completo per la prossima massima serie. L’ultimo tassello per completare le 20 squadre che l’anno prossimo giocheranno in Serie A era proprio la formazione neo promossa grazie al lavoro di Castori. Adesso Lotito avrà un po’ di tempo per completare la cessione della società agli acquirenti che si sono presentati.

LEGGI ANCHE: Berrettini contro Auger-Aliassime: qual è il legame tra le due fidanzate

LEGGI ANCHE: Italia-Spagna, l’euforia è incontenibile: nessuno si era accorto di lui

Salernitana in Serie A, completato il quadro

Adesso ci sono le 20 squadre. Tutte, al completo. Un’estate che si preannunciava forse più calda anche per via della questione SuperLega che vedeva a rischio anche la Juventus, e che invece al 7 luglio (forse un po’ tardi lo stesso, a dire il vero) ha finalmente sciolto tutti i dubbi. Il Trust di Lotito ha fatto centro. E la città campana, che ha veramente rischiato di dover abbandonare il sogno, può di nuovo festeggiare. Questa volta però in maniera definitiva senza nessun rischio. Salerno torna nel calcio che conta dopo oltre vent’anni d’assenza. E lo ha fatto grazia all’immenso lavoro di Castori.