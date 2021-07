Ucraina-Inghilterra, Euro 2020: pronostici, diretta tv, streaming

Ucraina-Inghilterra è un match valido per i quarti di finale di Euro 2020 e si gioca sabato alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, in Italia: statistiche, notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

UCRAINA – INGHILTERRA | sabato ore 21:00

“Football is coming home”, cantavano a squarciagola i tifosi inglesi non appena si erano resi conto di aver finalmente fatto fuori, dopo anni di tentativi andati a vuoto, gli odiati tedeschi. Ma se davvero “il calcio sta tornando a casa” – con chiaro riferimento al fatto che il gioco più bello del mondo abbia avuto origine proprio in Inghilterra – è ancora presto per dirlo. Certo è che, una volta superato lo scoglio più ingombrante, quello della Germania – battuta 2-0 grazie ai gol di Sterling e di Kane – davanti alla nazionale dei Tre Leoni si spalanca un’autostrada verso la finalissima di Wembley. E l’entusiasmo, dalle parti di Londra, comincia salire vertiginosamente. È dal 1966, da oltre cinquant’anni, che non si festeggia un trofeo. Men che meno un campionato europeo, che la nazionale inglese non è mai riuscita a sollevare nel corso della sua storia.

Ma prima di cantare vittoria, quella finale, l’Inghilterra, dovrà meritarsela sul campo. Ed evitare di fare flop sul più bello come è accaduto più volte in passato. Il primo ostacolo che si frappone tra gli uomini di Gareth Southgate e l’eventuale semifinale è rappresentato dalla sorprendente Ucraina, una delle non poche outsider che sono giunte, senza preavviso, a questi livelli, impensabili ad inizio torneo.

Un quarto di finale scontato?

Per la prima volta Harry Kane e compagni usciranno dall’ambiente ovattato e “amico” della capitale inglese: saranno di scena a Roma, in Italia, in uno stadio Olimpico che tuttavia non vedrà la presenza di nessun tifoso proveniente dalla Gran Bretagna, dove nelle ultime ore sta infuriando una pericolosa variante del virus.

Sulla carta, contro la selezione allenata dall’ex cannoniere del Milan Andriy Shevchenko, non dovrebbe esserci partita. Per valori tecnici ed esperienza in palcoscenici del genere, quello tra Inghilterra e Ucraina è all’infuori d’ogni dubbio il quarto più scontato. Troppo grande il divario tra le due nazionali. Ma l’eliminazione della Francia per mezzo della Svizzera è lì a ricordarci che in quest’Europeo nulla è già scritto. E Southgate ne sa qualcosa, non avendo affatto incantato nella fase a gironi, specie sul piano del gioco.

Per l’Ucraina sarà innanzitutto molto complicato fare gol agli inglesi: finora in quattro partite non c’è riuscito nessuno. La squadra di Sheva invece ne ha segnati in totale sei, ma solo quattro di questi hanno fruttato una vittoria. Nel girone contro la Macedonia del Nord – unico successo degli ucraini, passati come migliori terzi – e nell’ottavo di finale, soffertissimo, contro la Svezia, risolto all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare per effetto della rete di Dovbyk.

Ucraina-Inghilterra: le ultime notizie sulle formazioni

Shevchenko riproporrà la difesa tre con cui ha affrontato la Svezia: un 3-5-2 pronto a trasformarsi in 5-3-2 in fase di non possesso palla. In mezzo dovrebbero esserci ancora Stepanenko e Syodrchuk, mentre Malinovskyi partirà ancora dalla panchina. Yarmolenko e Yaremchuk, invece, formeranno la coppia d’attacco: in alcuni momenti del match, un altro attaccante aggiuntò sarà Zinchenko, un treno sulla fascia sinistra.

Dall’altro lato, Southgate tornerà verosimilmente alla difesa a quattro, accantonando l’esperimento del 3-4-3 visto contro la Germania. Trippier si accomoderà dunque in panchina, in difesa la linea sarà composta da Walker, Stones, Maguire e Shaw, con Henderson e Phillips a fare da schermo in mediana. Sulla trequarti Saka, Grealish e Sterling supporteranno l’unica punta Kane.

Come vedere Ucraina-Inghilterra in diretta tv e streaming

Ucraina-Inghilterra è in programma sabato alle ore 21:00 allo stadio Olimpico di Roma, in Italia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Per gli abbonati Sky sarà inoltre possibile vedere Ucraina-Inghilterra su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport Football (canale 203) oppure su Sky Sport Hd (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili. Infine è disponibile anche la diretta streaming su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Gara non proprio semplicissima per l’Inghilterra, visto che avrà di fronte una squadra che con ogni probabilità punterà esclusivamente a difendersi. La vittoria inglese, però, non sembra in discussione, così come il fatto che l’Ucraina difficilmente riuscirà a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Ucraina-Inghilterra

UCRAINA (5-3-2): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko; Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko; Yarmolenko, Yaremchuk.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Phillips; Saka, Grealish, Sterling; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1