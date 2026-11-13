Pronostico Argentina-Uruguay: inizia bene il dopo Messi

Argentina-Uruguay è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La prima volta che l’Argentina si presenta a una partita da vent’anni o quasi a questa parte senza Messi. L’inizio reale di una nuova era dentro la squadra di Scaloni. Ma il risultato, contro l’Uruguay, non dovrebbe cambiare rispetto al passato.

Dopo la sconfitta in finale Mondiale contro la Spagna, l’Argentina, almeno a primo impatto, si è ripresa con tre vittorie nelle prime tre partite giocate. L’Uruguay, invece, dopo averci rimesso le penne contro il Giappone, ha vinto contro Corea del Sud e India. Magari la Celeste qualche problema, in generale, all’Albiceleste lo potrebbe regalare, ma i ragazzi di Scaloni dovrebbero comunque a riuscire a vincere il match.

Anche perché la formazione che manderà in campo, almeno stando alle previsioni della vigilia, dovrebbe essere molto competitiva con Nico Paz e Alvarez sulla prima linea. L’uomo di diamante dell’Uruguay, almeno davanti, è Nunez, che da un poco di tempo ha deciso di andare a guadagnare soldi importanti in Arabia Saudita, quindi non è che dovrebbe essere pericoloso. Insomma, tutto ci porta a dire una cosa e ve la diciamo sotto.

Come vedere Argentina-Uruguay in diretta tv e in streaming

Argentina-Uruguay, in programma sabato 14 novembre alle 00:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Argentina è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL ha un valore di 2.10 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico L’Argentina dovrebbe riuscire a vincere questa partita, contro un Uruguay che non è che sia partito benissimo dopo il Mondiale. Sfida che nonostante la quota altissima, che supera due volte la posta, potrebbe e dovrebbe regalare almeno un gol per squadra. Le probabili formazioni di Argentina-Uruguay ARGENTINA (4-4-2): Beltran; Giay, Balerdi, Martinez, Medina; Simeone, Fernandez, Mac Allister, Prestianni; Paz, Alvarez.

ISLANDA (4-4-2): Fiermarin; Varela, Araujo, Rodriguez, Piquerez; Valverde, Torreira, Bentancur, Araujo; Nunez, de Arrascaeta. POSSIBILE RISULTATO: 2-1