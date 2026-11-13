Home » CALCIO » Anteprime » Pronostico Argentina-Uruguay: inizia bene il dopo Messi

Pronostico Argentina-Uruguay: inizia bene il dopo Messi

di

Argentina-Uruguay è un’amichevole internazionale. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La prima volta che l’Argentina si presenta a una partita da vent’anni o quasi a questa parte senza Messi. L’inizio reale di una nuova era dentro la squadra di Scaloni. Ma il risultato, contro l’Uruguay, non dovrebbe cambiare rispetto al passato.

Pronostico Argentina-Uruguay
Pronostico Argentina-Uruguay: inizia bene il dopo Messi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dopo la sconfitta in finale Mondiale contro la Spagna, l’Argentina, almeno a primo impatto, si è ripresa con tre vittorie nelle prime tre partite giocate. L’Uruguay, invece, dopo averci rimesso le penne contro il Giappone, ha vinto contro Corea del Sud e India. Magari la Celeste qualche problema, in generale, all’Albiceleste lo potrebbe regalare, ma i ragazzi di Scaloni dovrebbero comunque a riuscire a vincere il match.

Anche perché la formazione che manderà in campo, almeno stando alle previsioni della vigilia, dovrebbe essere molto competitiva con Nico Paz e Alvarez sulla prima linea. L’uomo di diamante dell’Uruguay, almeno davanti, è Nunez, che da un poco di tempo ha deciso di andare a guadagnare soldi importanti in Arabia Saudita, quindi non è che dovrebbe essere pericoloso. Insomma, tutto ci porta a dire una cosa e ve la diciamo sotto.

Come vedere Argentina-Uruguay in diretta tv e in streaming

Come vedere Argentina-Uruguay
Come vedere Argentina-Uruguay in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Argentina-Uruguay, in programma sabato 14 novembre alle 00:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Argentina è quotata 1.55 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL ha un valore di 2.10 su Goldbet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Il pronostico

L’Argentina dovrebbe riuscire a vincere questa partita, contro un Uruguay che non è che sia partito benissimo dopo il Mondiale. Sfida che nonostante la quota altissima, che supera due volte la posta, potrebbe e dovrebbe regalare almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Argentina-Uruguay

ARGENTINA (4-4-2): Beltran; Giay, Balerdi, Martinez, Medina; Simeone, Fernandez, Mac Allister, Prestianni; Paz, Alvarez.
ISLANDA (4-4-2): Fiermarin; Varela, Araujo, Rodriguez, Piquerez; Valverde, Torreira, Bentancur, Araujo; Nunez, de Arrascaeta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1

Bonus SportBet: 50€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso
SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€
150€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€
Fino a 2500€ sport e casino
Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 7300€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione
7300€
Verifica
Bonus Benvenuto Sport: fino a 1.000€
50% sul deposito fino a 50€
1000€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2500€
Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse
Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pronostico Fiorentina-Juventus

Pronostico Fiorentina-Juventus: una certezza ce l’abbiamo

Pronostico Inter-Como

Pronostico Inter-Como: 21 anni fa l’ultima volta

Pronostico Monza-Atalanta

Pronostico Monza-Atalanta: la striscia si ferma a sette