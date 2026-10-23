Pronostico Valencia-Villarreal: la quota è al ribasso

Valencia-Villarreal è una gara della decima giornata della Liga spagnola e si gioca sabato alle 18:30: probabili formazioni, pronostico e dove vederla.
Momenti sicuramente diversi, dopo nove giornate, per Valencia e Villarreal. I padroni di casa sono penultimi in classifica mentre gli ospiti, che hanno avuto anche l’impegno in Champions League sul campo del Liverpool, sono a metà graduatoria, dopo un avvio di annata complicato.
Ha fatto bene il Villarreal nelle ultime uscite contro il Valencia. Anche se, negli ultimi 9 scontri diretti giocati su questo campo, ha vinto solamente una volta, nella passata stagione. Quello che però viene messo in evidenza andando a guardare i numeri di queste squadre è che entrambe, sotto l’aspetto prettamente difensivo, non stanno facendo benissimo, anzi. Il Valencia ha già preso 15 gol mentre gli ospiti ne hanno subiti 13. Molto di più di quelli che ognuno pensa. Ma allora perché c’è comunque una classifica così diversa? Presto spiegato: il Valencia ha il secondo peggior attacco di tutto il campionato con solamente sei esultanze arrivate nel corso di queste prime nove partite.
Ora, siccome in generale i padroni di casa, almeno, nelle ultime due uscite hanno conquistato un pareggio, è evidente che il viaggio a Liverpool del Villarreal (una partita tiratissima, tra le altre cose) potrebbe incidere sotto l’aspetto mentale e fisico. Non crediamo che possa venire fuori il colpaccio interno, perché effettivamente di questo poi si tratterebbe, ma un’indicazione, secondo noi sicura, ve la possiamo dare.
Come vedere Valencia-Villarreal in diretta tv e streaming
La sfida Valencia-Villarreal, gara valida per la decima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.
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Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Un gol per squadra, quasi certamente. Una sfida che poi potrebbe anche finire in pareggio. E i motivi di questo nostro pronostico ve li abbiamo spiegati sopra. Ah, la quota del GOL è in calo.
Le probabili formazioni di Valencia-Villarreal
VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Maffeo, Tarrega, Haas, Gaya; Rodriguez; Raba, Pepelu, Guerra, Rioja; Danjuma.
VILLARREAL (4-4-2): Gulacsi; Freeman, Foyth, Veiga, Cardona; Akhomach, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-1
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