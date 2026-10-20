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I pronostici di martedì 20 ottobre: Champions League, League One e Saudi Pro League

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I pronostici di martedì 20 ottobre, riparte subito la coppa dalle grandi orecchie: in campo Roma e Napoli, entrambe a caccia della prima gioia. Il partitone è PSG-Barça.

La Champions League non concede tregua in questo periodo della stagione e a distanza di neanche una settimana dall’epilogo della seconda giornata si riparte con la terza.

I palloni della Champions
I pronostici di martedì 20 ottobre: Champions League, League One e Saudi Pro League (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Le italiane in campo oggi sono Roma e Napoli, entrambe a caccia della prima vittoria nella competizione. I giallorossi hanno un solo punto in classifica, frutto del pareggio all’esordio con il Fenerbahçe: contro il Real Madrid dell’ex Mourinho, mercoledì scorso, sono rimasti clamorosamente a mani vuote nonostante fossero in vantaggio 3-1 a sette minuti dalla fine, subendo un’incredibile rimonta dopo una gara sostanzialmente dominata.

La sfida con lo Slovan Bratislava, fanalino di coda nella maxi-classifica, non dovrebbe riservare sorprese, nonostante gli slovacchi non suscitino bei ricordi (eliminarono i capitolini dall’Europa League nel 2011-12). La squadra di Gian Piero Gasperini, anche per migliorare la differenza reti, partirà forte per sbloccarla subito e per gestire le forze, blindando la vittoria già a metà gara contro un avversario che ha perso tutti e dieci gli incontri disputati nella storia della Champions, subendo sempre almeno una rete nel primo tempo.

La situazione è decisamente più critica in casa Napoli. Gli azzurri hanno incassato due KO (Arsenal e Villarreal) e un altro passo falso rischierebbe di compromettere la qualificazione. Massimiliano Allegri deve voltare pagina al più presto, specie dopo il capitombolo a Venezia in campionato (quinta sconfitta in nove gare) e non ha altri risultati a disposizione con il temibile Bodø/Glimt in una gara da almeno una rete per parte.

In serata si gioca anche una delle più belle partite che in questo momento la Champions League possa offrire: PSG-Barcellona. Con stelle come Yamal e Dembélé in campo lo spettacolo è assicurato.

Pronostici: la scelta del Veggente

2+MULTIGOL 2-5 in Sabah-Borussia Dortmund, Champions League, ore 18:45

Vincenti

  • AL-QADSIAH (in Al Taawoun-Al Qadsiah, Saudi Pro League, ore 17:10)
  • HUDDERSFIELD (in Huddersfield-Peterborough United, League One, ore 20:45)
  • ROMA (in Roma-Slovan Bratislava, Champions League, ore 21:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Bromley-Leicester, League One, ore 20:45
  • Liverpool-Villarreal, Champions League, ore 21:00
  • Manchester City-AEK Atene, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Napoli-Bodø/Glimt, Champions League, ore 21:00
  • PSG-Barcellona, Champions League, ore 21:00
  • Stoccarda-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.44 GOLDBET ; 7.20 SPORTBET; 6.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1+GOL in Porto-PSV Eindhoven, Champions League, ore 21:00

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