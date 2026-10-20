I pronostici di martedì 20 ottobre: Champions League, League One e Saudi Pro League

I pronostici di martedì 20 ottobre, riparte subito la coppa dalle grandi orecchie: in campo Roma e Napoli, entrambe a caccia della prima gioia. Il partitone è PSG-Barça.
La Champions League non concede tregua in questo periodo della stagione e a distanza di neanche una settimana dall’epilogo della seconda giornata si riparte con la terza.
Le italiane in campo oggi sono Roma e Napoli, entrambe a caccia della prima vittoria nella competizione. I giallorossi hanno un solo punto in classifica, frutto del pareggio all’esordio con il Fenerbahçe: contro il Real Madrid dell’ex Mourinho, mercoledì scorso, sono rimasti clamorosamente a mani vuote nonostante fossero in vantaggio 3-1 a sette minuti dalla fine, subendo un’incredibile rimonta dopo una gara sostanzialmente dominata.
La sfida con lo Slovan Bratislava, fanalino di coda nella maxi-classifica, non dovrebbe riservare sorprese, nonostante gli slovacchi non suscitino bei ricordi (eliminarono i capitolini dall’Europa League nel 2011-12). La squadra di Gian Piero Gasperini, anche per migliorare la differenza reti, partirà forte per sbloccarla subito e per gestire le forze, blindando la vittoria già a metà gara contro un avversario che ha perso tutti e dieci gli incontri disputati nella storia della Champions, subendo sempre almeno una rete nel primo tempo.
La situazione è decisamente più critica in casa Napoli. Gli azzurri hanno incassato due KO (Arsenal e Villarreal) e un altro passo falso rischierebbe di compromettere la qualificazione. Massimiliano Allegri deve voltare pagina al più presto, specie dopo il capitombolo a Venezia in campionato (quinta sconfitta in nove gare) e non ha altri risultati a disposizione con il temibile Bodø/Glimt in una gara da almeno una rete per parte.
In serata si gioca anche una delle più belle partite che in questo momento la Champions League possa offrire: PSG-Barcellona. Con stelle come Yamal e Dembélé in campo lo spettacolo è assicurato.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 2+MULTIGOL 2-5 in Sabah-Borussia Dortmund, Champions League, ore 18:45
Vincenti
- AL-QADSIAH (in Al Taawoun-Al Qadsiah, Saudi Pro League, ore 17:10)
- HUDDERSFIELD (in Huddersfield-Peterborough United, League One, ore 20:45)
- ROMA (in Roma-Slovan Bratislava, Champions League, ore 21:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente, per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici come questi vincenti di ieri su OVER QUOTE IN CALO, MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Bromley-Leicester, League One, ore 20:45
- Liverpool-Villarreal, Champions League, ore 21:00
- Manchester City-AEK Atene, Champions League, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Napoli-Bodø/Glimt, Champions League, ore 21:00
- PSG-Barcellona, Champions League, ore 21:00
- Stoccarda-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00
Comparazione quota totale (Over 2.5+Gol): 6.44 GOLDBET ; 7.20 SPORTBET; 6.44 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1+GOL in Porto-PSV Eindhoven, Champions League, ore 21:00
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus