Pronostico Aston Villa-Viking: obiettivo interrompere il digiuno

Aston Villa-Viking è una partita della terza giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

A Villa Park si affrontano due squadre che hanno iniziato la fase campionato di Champions League con ambizioni differenti, ma accomunate da un rendimento offensivo convincente. L’Aston Villa ha conquistato sei punti nelle prime due giornate, imponendosi sul campo del Club Brugge e travolgendo il Fenerbahçe per 6-0. Il Viking, invece, ha raccolto un punto in due partite, ma il pareggio per 3-3 contro il Bayern Monaco ha dimostrato che la formazione norvegese può mettere in difficoltà anche avversari di primo piano.

Il momento delle due squadre resta positivo anche nelle rispettive competizioni nazionali. Gli inglesi hanno ritrovato continuità dopo un avvio di Premier League complicato e arrivano dal successo per 1-0 sul Newcastle. I norvegesi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato e sono in piena corsa per confermarsi campioni nazionali. La differenza principale riguarda il rendimento europeo: l’Aston Villa ha vinto entrambe le gare disputate e può contare su una lunga serie positiva davanti al proprio pubblico, mentre il Viking deve ancora conquistare la prima vittoria nella fase campionato.

La partita potrebbe offrire occasioni da entrambe le parti. L’Aston Villa ha segnato tre reti a Bruges e sei contro il Fenerbahçe, confermando una notevole capacità realizzativa in Europa. Il Viking ha risposto al Bayern con tre gol e ha mostrato carattere rimontando dopo essere passato in svantaggio. Gli ospiti hanno quindi le risorse per creare problemi, ma la continuità casalinga e la maggiore esperienza internazionale recente rendono la squadra inglese favorita.

Come vedere Aston Villa-Viking in diretta tv e streaming

Aston Villa-Viking è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

L’Aston Villa parte con i favori del pronostico grazie alle due vittorie europee, alla qualità mostrata sotto porta e al rendimento molto solido a Villa Park. Il Viking arriva però da un pareggio importante contro il Bayern Monaco e sta attraversando un periodo positivo: sottovalutare la formazione norvegese sarebbe un errore, soprattutto considerando la sua capacità di trovare la via del gol.

La scelta ricade sulla vittoria dell’Aston Villa. I padroni di casa hanno maggiori garanzie sul piano del rendimento europeo e possono sfruttare il sostegno del pubblico per allungare la propria serie positiva. Il Viking potrebbe riuscire a segnare, ma la spinta offensiva degli inglesi dovrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Viking

ASTON VILLA (4-2-3-1): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Mings; Kamara, Barkley; McGinn, Buendia, Mbaye; Jackson.

VIKING (4-3-3): Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen; Tripic, Botheim, Christiansen.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1