Pronostico Eintracht Francoforte-Colonia: il momento del sorpasso

Eintracht Francoforte-Colonia è una partita valida per la sesta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Quella tra Francoforte e Colonia è stata sempre una sfida che ha regalato almeno due gol. In nove, delle ultime ultime dieci occasioni, è successo così. E visto il momento che stanno vivendo le due squadre crediamo possa succedere così anche in questo anticipo della Bundesliga.
Hanno un grande bisogno di rifarsi i padroni di casa, dopo il sei a zero clamoroso preso nel passato fine settimana contro il Lipsia. Una sconfitta pesantissima – la seconda nelle ultime cinque – che ha messo a nudo dei grossi problemi difensivi che magari sembravano essere stati, almeno in parte, messi alle spalle. Una sola vittoria, nell’ultima gara giocata, per il Colonia nelle ultime cinque. Dopo la sosta la squadra ospite ha conquistato un’affermazione importante che ha permesso un poco di aggiustare la classifica. Che non è il massimo, ma non è quella del Francoforte, che ha solo cinque punti.
Ora, le ultime quattro partite giocate su questo campo, hanno regalato sempre almeno un gol per squadra ma sono finite tutte in pareggio. E, allargando il campo alle ultime cinque uscite, sempre sul campo del Francoforte, i padroni di casa hanno vinto solo una volta. Ci pare sia arrivato il momento di ritrovare tre punti. Con annesso sorpasso.
Come vedere Eintracht Francoforte-Colonia in diretta tv e streaming
La sfida Eintracht Francoforte-Colonia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa per il sorpasso in classifica. Una gara da almeno un gol per squadra anche e da almeno, ovviamente, da tre reti complessive. Sorpasso in classifica, la freccia è stata inserita.
Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Colonia
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Atubolu; Collins, Koch, Brassier, Kosugi; Doan, Gotze, Onyedika, Uzun; Burkardt, Ebnoutalib.
COLONIA (3-4-2-1): Schwabe; Sebulonsen, Simpson-Pusey, Lochoshvili, Sosa; Johannesson, Krauss; Maina, Moore, Bulter; El Mala.
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