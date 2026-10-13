LASK Linz-Liverpool: le risposte sono in questo match

LASK Linz-Liverpool è una partita della seconda giornata di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico e diretta tv e streaming.

La trasferta sul campo del LASK rappresenta un’occasione per rilanciare le proprie ambizioni europee e dare continuità al successo ottenuto all’esordio contro l’Atletico Madrid, ragion per cui si tratterà di una trasferta tutt’altro che semplice per il Liverpool. La formazione inglese parte con un vantaggio sul piano della qualità complessiva, ma dovrà ritrovare solidità dopo le difficoltà mostrate nell’ultima uscita.

Il LASK, invece, ha bisogno di punti dopo il passo falso contro l’AEK Atene nella prima giornata. La squadra austriaca ha dimostrato di saper reagire nelle partite decisive, come confermato dalla rimonta contro il Celtic nei preliminari, ma nelle successive uscite ha alternato risultati deludenti e prestazioni poco convincenti. La sconfitta interna contro il Rapid Vienna ha accentuato le difficoltà del momento e rende ancora più importante una prova di carattere davanti al proprio pubblico.

La differenza di esperienza internazionale e la maggiore profondità della rosa sono elementi che favoriscono il Liverpool. I Reds hanno già dimostrato di poter competere ad alto livello in Europa e possono contare su un reparto offensivo capace di creare occasioni anche lontano da Anfield. Il LASK dovrà perciò cercare di limitare gli spazi e mantenere l’ordine per evitare di concedere agli avversari il controllo della partita. I precedenti del 2023 in Europa League, entrambi vinti dal Liverpool, rafforzano le credenziali degli inglesi, anche se il contesto attuale è differente.

Come vedere LASK Linz-Liverpool in diretta tv e streaming

LASK Linz-Liverpool è in programma mercoledì alle 18:45, per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Liverpool parte favorito per la maggiore qualità della rosa, l’esperienza europea e il successo ottenuto nella prima giornata contro l’Atletico Madrid. La sconfitta in Premier League contro il Manchester City impone però una reazione, e la trasferta in Austria offre ai Reds la possibilità di ritrovare fiducia e continuità.

Il LASK può sfruttare il sostegno del pubblico, ma il rendimento recente e le difficoltà emerse nelle ultime partite non offrono garanzie sufficienti. Se gli inglesi riusciranno a gestire il ritmo e a limitare gli errori difensivi, avranno buone possibilità di conquistare l’intera posta in palio.

Le probabili formazioni di LASK Linz e Liverpool

LASK LINZ (5-3-2): Jungwirth; Jörgensen, Mbuyamba, Tornich, Andrade, Dibango; Ljubicic, Bogarde, Horvath; Adeniran, Lang.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Munoz, Wirtz, Barcola; Koumas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2