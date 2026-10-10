Pronostico Liverpool-Manchester City: una sfida per blindare il primato

Liverpool-Manchester City è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Liverpool e Manchester City arrivano ad Anfield con obiettivi importanti e stati d’animo differenti. La squadra di Andoni Iraola è ancora imbattuta dopo cinque giornate, ma i tre pareggi contro Newcastle, Nottingham Forest e Fulham hanno rallentato la corsa dei Reds, attualmente sesti. Le due vittorie ottenute contro Ipswich e Bournemouth non sono bastate per tenere il passo della vetta.
Il Manchester City ha invece iniziato il campionato nel modo migliore possibile. La formazione di Enzo Maresca ha conquistato tutti i quindici punti disponibili, superando Bournemouth, Crystal Palace, Coventry, Manchester United e Sunderland. Il primato certifica una partenza molto più convincente rispetto a quella del Liverpool, ancora alla ricerca della prima affermazione casalinga in campionato.
Ad Anfield, però, il contesto cambia. Il Liverpool non ha perso nelle ultime sette partite ufficiali e potrà contare sull’atmosfera di una delle sfide più sentite del calcio inglese. Il Manchester City arriva comunque con una fiducia superiore e con una striscia di cinque successi consecutivi in Premier League. Anche i precedenti recenti sorridono agli ospiti: nelle ultime tre sfide il City ha sempre vinto, compreso il 2-1 di Anfield dello scorso febbraio.
Come vedere Liverpool-Manchester City in diretta tv e streaming
La sfida tra Liverpool e Manchester City è in programma domenica alle 17:30 ad Anfield. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
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Il pronostico
Il Manchester City parte con qualcosa in più per rendimento, continuità e fiducia. Il Liverpool, però, ha finora mantenuto l’imbattibilità e davanti al proprio pubblico può alzare notevolmente il livello della prestazione.
Confidiamo nella vittoria del Manchester City, poiché la squadra di Maresca ha mostrato maggiore concretezza nelle prime cinque giornate e sembra avere oggi più certezze rispetto ai Reds. Ad Anfield servirà comunque una prestazione di alto livello per confermare il primato.
Le probabili formazioni di Liverpool e Manchester City
LIVERPOOL (4-2-3-1): Becker; Araújo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Barcola, Wirtz, Muñoz; Isak.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Gvardiol, Guéhi, Dias, Nunes; Anderson, Fernández; Cherki, Doku, Semenyo; Haaland.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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