Pronostico Malta-Andorra: allungano al primo posto

Malta-Andorra è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 18: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Quattro punti dopo due partite per Malta, che fiuta l’occasione di allungare in vetta alla classifica di questo raggruppamento composto da tre squadre. Anche perché già una vittoria è arrivata contro questa formazione.
Tra le altre cose, nei sette scontri diretti esistenti nella storia tra queste due formazioni, Andorra non ha mai vinto contro Malta. Al massimo la formazione ospite è riuscita a piazzare un pareggio, ma di soddisfazioni piene nemmeno l’ombra. Una partita, questa, che ci pare possa essere abbastanza indirizzata. E a differenza del match di qualche giorno fa, alla fine, ci sarà un netto cambiamento. Sì, nella sostanza non cambierà nulla (perché la vittoria, comunque, se la dovrebbe prendere senza chissà quali particolari problemi la formazione che gioca in casa), ma cambierà davvero tanto nella forma.
Come vedere Malta-Andorra in diretta tv e streaming
La sfida Malta-Andorra è in programma domenica alle 18. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Comparazione quote
La vittoria di Malta è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.50 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su Sportbet.
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Il pronostico
Come detto prima sul fatto che Malta si prenderà la vittoria contro Andorra non ci saranno dubbi. E, come spiegato, l’affermazione dei padroni di casa dovrebbe anche arrivare senza subire reti. Andorra davanti è pochissima cosa.
Le probabili formazioni di Malta-Andorra
MALTA (4-2-3-1): Bonello; Corbalan, Shaw, Pepe, Camenzuli; Guillaumier, Satariano; Mbong, Teuma, Chouaref; Cardona.
ANDORRA (4-3-3): Alvarez; Font, Llovera, Olivera, Nicolas; Planes, Muller; Alaez, Lopez, Rodrigo; Garcia.
POSSIBILE RISULTATO: 2-0
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