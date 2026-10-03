Pronostico Azerbaigian-Lituania: attenzione a questo fattore

Azerbaigian-Lituania è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League 2026-27 e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nei quattro scontri diretti esistenti tra queste due formazioni, il fattore campo ha sempre fatto la differenza. O, per meglio dire, la squadra che ha giocato in casa non ha mai perso.

Dopo il pareggio della scorsa settimana Azerbaigian e Lituania si affrontano a campi invertiti. E la sensazione netta è che i padroni di casa possano riuscire a trovare la prima vittoria di questa Nations League dopo i due pareggi nelle prime due uscite. Sì, anche all’andata gli azeri hanno sfiorato il colpaccio e, forse per quello che si è visto in campo, avrebbero meritato qualcosa in più.

L’Azerbaigian ha calciato in porta 9 volte – le stesse della Lituania – e tra i pali 4, una volta in più dei padroni di casa. In generale, se andiamo ad analizzare gli xG, il pareggio è stato giusto, ma la squadra che domenica pomeriggio giocherà in casa ha creato anche un maggior numero di grandi occasioni. Insomma, anche questi dati ci portano a dire solamente una cosa: la vittoria interna è assolutamente da tenere in considerazione.

Come vedere Azerbaigian-Lituania in diretta tv e streaming

La sfida Azerbaigian-Lituania è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Nations League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Azerbaigian è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.30 su Sportbet. Il segno NO GOL ha un valore di 1.62 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Sportbet.

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Il pronostico

Potrebbe centrare la prima vittoria di questa Nations League l’Azerbaigian, in una gara che dovrebbe regalare, pure, meno di tre reti complessive. Negli scontri diretti passati è sempre successa questa cosa, e non vediamo come possa essere ribaltata.

Le probabili formazioni di Azerbaigian-Lituania

AZERBAIGIAN (4-2-3-1): Balayev; Mutallimov, Badalov, Kryvotsyuk, Bayramov; Khaybulayev, Mahmudov; Emreli, Sadykhov, Isgandarli; Qurbanli.

LITUANIA (4-3-3): Bartkus; Armalas, Utkus, Tutyskinas; Lickunas, Michelbrink, Gineitis, Lasickas; Slivka, Dolznikov; Kucys.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0