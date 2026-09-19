Pronostico Bournemouth-Liverpool: guai a fare un altro passo falso

Bournemouth-Liverpool è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Dopo cinque giornate, il Bournemouth non ha ancora trovato la strada del successo. Dopo una stagione chiusa al sesto posto e con la qualificazione in Europa League come premio, il cambio in panchina ha aperto una fase completamente diversa, nella quale la squadra fatica a trovare i propri riferimenti. I quattro pareggi consecutivi dopo la sconfitta sul campo del Manchester City raccontano una formazione in grado di rimanere dentro le partite, ma ancora incapace di trasformare la continuità in tre punti.

Ad attenderla, stavolta, c’è un Liverpool che ha raccolto una sola vittoria nelle prime quattro giornate e che ha lasciato per strada punti pesanti contro Newcastle, Nottingham Forest e Fulham. Il successo ottenuto in settimana contro il Tottenham in EFL Cup ha però interrotto una sequenza di risultati che stava iniziando a creare qualche interrogativo attorno ai Reds. La trasferta di Bournemouth rappresenta quindi un’occasione per dare seguito a quella risposta e tornare a vincere anche in campionato.

C’è poi un fattore che rende il confronto ancora più interessante: la panchina del Liverpool è oggi affidata ad Andoni Iraola, che fino alla scorsa stagione guidava proprio il Bournemouth. I Cherries, invece, hanno iniziato il nuovo ciclo con Marco Rose. Anche il precedente storico pesa parecchio, visto che il Liverpool ha vinto 12 degli ultimi 13 confronti diretti. Il dato non basta da solo a raccontare la partita, ma conferma quanto sia difficile per il Bournemouth interrompere una tradizione favorevole ai Reds.

Come vedere Bournemouth-Liverpool in diretta tv e streaming

La sfida tra Bournemouth e Liverpool è in programma domenica alle 15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Bournemouth ha mostrato una certa solidità nelle prime quattro giornate, riuscendo a pareggiare contro Everton, Newcastle e Brentford dopo il ko iniziale con il Manchester City. Il problema è che alla squadra di Rose manca ancora la capacità di chiudere le partite, mentre dall’altra parte il Liverpool ha già dimostrato di poter cambiare ritmo quando riesce a trovare maggiore precisione negli ultimi metri. Il successo in EFL Cup contro il Tottenham può inoltre offrire ai Reds una spinta importante sul piano della fiducia.

La scelta è quindi Liverpool, con una copertura sul pareggio. La conoscenza del Bournemouth da parte di Iraola aggiunge un elemento particolare alla sfida, ma soprattutto pesa la maggiore esperienza del Liverpool nel gestire partite di questo tipo e una tradizione recente nettamente favorevole. I Cherries hanno comunque le caratteristiche per rendere il confronto meno semplice di quanto suggerisca il bilancio degli ultimi precedenti.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Liverpool

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kluivert, Tavernier; Evanilson.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2