Pronostico Atletico Madrid-Real Madrid: dove vedere la partita gratis in chiaro

Atletico Madrid-Real Madrid è una gara della settima giornata della Liga spagnola: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Nessuna delle due può sbagliare in questo derby. Anche perché il Barcellona potrebbe realmente scappare via. A Madrid ci si gioca tanto, tantissimo. E l’obiettivo della squadra di Simeone è quello di superare quella di Mourinho. Ma non sarà semplice. Anzi.

Sette gol fatti e zero subiti per i padroni di casa nelle ultime due uscite della Liga. Ci arriva bene l’Atletico alla stracittadina madrilena, a differenza (se parliamo solamente di gioco), del Real, che sì ha vinto, ma che ha dimostrato ancora di avere dei problemi. Allo Special One – che comunque non è che faccia giocare così splendidamente le sue squadre – serve ancora del tempo per mettere a puntino una rosa ampia, forte, e complessa. Ma a livello di uomini il Real ha oggettivamente qualcosa in più. E questo è un fattore che nel corso del match potrebbe ovviamente fare la differenza.

Inoltre ci sono anche i precedenti. Il Real ne ha persi solamente due di derby sugli ultimi otto giocati. E ha voglia di prendersi il terzo derby di fila al Metropolitano.

Come vedere Atletico Madrid-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida Atletico Madrid-Real Madrid, gara valida per la settima giornata giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet. Il match inoltre si potrà seguire in chiaro sulle reti Mediaset. In questo caso su Italia 1.

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Il pronostico

La gara regalerà almeno un gol per squadra, su questo non ci sono dubbi e non ce ne possono davvero essere. Come potrebbe anche regalare una vittoria esterna del Real Madrid di Mourinho. Non tanto come detto prima per il gioco, ma soprattutto per gli uomini che i Blancos hanno a disposizione e che da un momento all’altro possono riuscire a fare la differenza.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; David, Lookman.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2