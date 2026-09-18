Pronostico Ascoli-Avellino: la quota è in leggero calo

Ascoli-Avellino è una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla
Sta bene l’Avellino di Alessandro Nesta, riuscito a piazzare tre risultati utili di fila ma soprattutto riuscito a fermare la scorsa settimana la squadra di Pippo Inzaghi, quel Palermo che era a punteggio pieno e che invece ha perso terreno.
Dopo una serie importante di risultati invece l’Ascoli – che sarà spinto dal pubblico amico, sono stati tantissimi gli abbonati per il ritorno in Serie B – ha perso a Padova. E ci può stare. Sarebbe importante decisamente per i bianconeri non perdere ulteriori punti, ma gli irpini si presentano a questo match forti appunti della grande prova contro i rosanero ma anche con una qualità importante e con un’esperienza sicuramente superiore.
Andando poi ad analizzare quelle che sono state le quote nel corso degli ultimi giorni, ce n’è una che è in leggero calo, e parliamo dell’Over 2,5. Di poco è, poco sensibile, ma è un segnale. E noi questo segnale lo interpretiamo in un modo solo. E sotto vi diciamo come.
Come vedere Ascoli-Avellino in diretta tv e in streaming
Ascoli-Avellino in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Avellino è quotata 3.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.77 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
L’Avellini potrebbe anche riuscire a prendersi l’intero malloppo in questa partita. Di certo c’è una sfida da over e da gol. Per chi non vuole rischiare è questo il pronostico. Per chi invece vuole alzare il livello occhio al colpaccio esterno.
Le probabili formazioni di Ascoli-Avellino
ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir.
AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Favilli.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
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