Pronostico Ascoli-Avellino: la quota è in leggero calo

Ascoli-Avellino è una gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B: formazioni, pronostico e dove vederla

Sta bene l’Avellino di Alessandro Nesta, riuscito a piazzare tre risultati utili di fila ma soprattutto riuscito a fermare la scorsa settimana la squadra di Pippo Inzaghi, quel Palermo che era a punteggio pieno e che invece ha perso terreno.

Dopo una serie importante di risultati invece l’Ascoli – che sarà spinto dal pubblico amico, sono stati tantissimi gli abbonati per il ritorno in Serie B – ha perso a Padova. E ci può stare. Sarebbe importante decisamente per i bianconeri non perdere ulteriori punti, ma gli irpini si presentano a questo match forti appunti della grande prova contro i rosanero ma anche con una qualità importante e con un’esperienza sicuramente superiore.

Andando poi ad analizzare quelle che sono state le quote nel corso degli ultimi giorni, ce n’è una che è in leggero calo, e parliamo dell’Over 2,5. Di poco è, poco sensibile, ma è un segnale. E noi questo segnale lo interpretiamo in un modo solo. E sotto vi diciamo come.

Come vedere Ascoli-Avellino in diretta tv e in streaming

Ascoli-Avellino in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Avellino è quotata 3.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.77 su Goldbet, Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

L’Avellini potrebbe anche riuscire a prendersi l’intero malloppo in questa partita. Di certo c’è una sfida da over e da gol. Per chi non vuole rischiare è questo il pronostico. Per chi invece vuole alzare il livello occhio al colpaccio esterno.

Le probabili formazioni di Ascoli-Avellino

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Milanese, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Perciun, D’Uffizi; Chakir.

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio, Palumbo, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Favilli.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2