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Pronostico Rennes-Marsiglia: il sogno si infrange

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Rennes-Marsiglia è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Gli imbattuti del Rennes – sette punti dopo tre partite – ospitano un Marsiglia che non se la passa benissimo. Una sola vittoria, al debutto, ma soprattutto due sconfitte di fila. Pesantissima quella interna contro il Paris FC nello scorso turno.

Pronostico Rennes-Marsiglia
Pronostico Rennes-Marsiglia: il sogno si infrange (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La pressione è tanta nella squadra ospite. Che, comunque, nelle ultime cinque uscite ha vinto due volte su questo campo. Ma per Genesio non è stata una settimana semplice, anzi. Lavorare dopo una legnata del genere porta delle pressioni alle quali ogni allenatore farebbe a meno. Il Rennes, invece, dal proprio canto vive sulle ali dell’entusiasmo. E sogna una cosa abbastanza semplice: alla fine di questo venerdì si potrebbe ritrovare da solo in testa alla classifica. Con una vittoria infatti supererebbe tutte quelle che stanno davanti. E perché non provarci?

Nemmeno in questo caso ci pare una cosa semplicissima, comunque. Il Marsiglia a livello di rosa rimane superiore nonostante le partenze registrate nel corso dell’estate. Ecco perché ci aspettiamo un risultato positivo marsigliese. E sotto vi diciamo come potrebbe finire questo match.

Come vedere Rennes-Marsiglia in streaming

Rennes-Marsiglia è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

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Il pronostico

Il Marsiglia ha bisogno, dopo una settimana complicata, di una prova di carattere importante. Ecco perché la squadra ospite – in una sfida da almeno una rete per squadra – dovrebbe riuscire a uscire indenne da questo match.

Le probabili formazioni di Rennes-Marsiglia

RENNES (4-2-3-1): Samba; Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Merlin; Rongier; Blas, Szymanski, Camara, Tamari; Lepaul.
MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Cornelius, Palmieri; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixao; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
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