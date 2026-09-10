Pronostico Rennes-Marsiglia: il sogno si infrange

Rennes-Marsiglia è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Gli imbattuti del Rennes – sette punti dopo tre partite – ospitano un Marsiglia che non se la passa benissimo. Una sola vittoria, al debutto, ma soprattutto due sconfitte di fila. Pesantissima quella interna contro il Paris FC nello scorso turno.

La pressione è tanta nella squadra ospite. Che, comunque, nelle ultime cinque uscite ha vinto due volte su questo campo. Ma per Genesio non è stata una settimana semplice, anzi. Lavorare dopo una legnata del genere porta delle pressioni alle quali ogni allenatore farebbe a meno. Il Rennes, invece, dal proprio canto vive sulle ali dell’entusiasmo. E sogna una cosa abbastanza semplice: alla fine di questo venerdì si potrebbe ritrovare da solo in testa alla classifica. Con una vittoria infatti supererebbe tutte quelle che stanno davanti. E perché non provarci?

Nemmeno in questo caso ci pare una cosa semplicissima, comunque. Il Marsiglia a livello di rosa rimane superiore nonostante le partenze registrate nel corso dell’estate. Ecco perché ci aspettiamo un risultato positivo marsigliese. E sotto vi diciamo come potrebbe finire questo match.

Come vedere Rennes-Marsiglia in streaming

Rennes-Marsiglia è in programma venerdì alle 20:45. Sarà possibile assistere al match in streaming sul canale ufficiale della Ligue 1, L1+. Abbonarsi costa 14,99 euro con vincolo di 12 mesi e 19,99 euro senza vincolo. Le persone sotto i 26 anni possono sottoscrivere invece un’offerta da 9,99 euro al mese senza impegno, accessibile su smartphone, tablet e computer. Il piano da 14,99 euro con vincolo permette di guardare i contenuti su due dispositivi in contemporanea, ma entrambi devono essere connessi alla stessa rete. Al contrario, gli altri due abbonamenti contemplano un solo utilizzatore.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

IL pareggio è quotato 3.75 Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno GOL ha un valore di 1.45 su GoldBet e Lottomatica.

Bonus SportBet: 50€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 100€ di rimborso SPORTBET 50 euro senza deposito + 100% sul primo deposito fino a 100€ 150€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.500€ Fino a 2500€ sport e casino Fino a 500€ sport. Per i nuovi registrati: 50% fino a 500€ di Bonus Rigioco 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 7300€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 300€ in Bonus Scommesse + 5 € alla registrazione 7300€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2500€ Planetwin365: 2500€ per sport e scommesse Bonus Prima Ricarica: il 25% di bonus fino a 250€ per partire alla grande con le scommesse sportive 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il Marsiglia ha bisogno, dopo una settimana complicata, di una prova di carattere importante. Ecco perché la squadra ospite – in una sfida da almeno una rete per squadra – dovrebbe riuscire a uscire indenne da questo match.

Le probabili formazioni di Rennes-Marsiglia

RENNES (4-2-3-1): Samba; Frankowski, Cresswell, Ait Boudlal, Merlin; Rongier; Blas, Szymanski, Camara, Tamari; Lepaul.

MARSIGLIA (4-2-3-1): De Lange; Weah, Egan-Riley, Cornelius, Palmieri; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixao; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1