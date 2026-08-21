Pronostici Genoa-Napoli e Parma-Cagliari: esordio complicato per Allegri

Genoa-Napoli e Parma-Cagliari sono due partite della prima giornata della Serie A e si giocano sabato alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Tocca a Max Allegri, reduce dall’incredibile flop al Milan (qualificazione alla Champions League persa all’ultima giornata), raccogliere e ricomporre i cocci di una stagione tutt’altro che esaltante da parte del Napoli, terminata al secondo posto e con l’onta dell’uscita prematura dalla Champions. Salutato Conte, gli azzurri si sono affidati all’esperienza e al pragmatismo del tecnico livornese, chiamato a ridare entusiasmo a una piazza diventata molto esigente nell’ultimo quinquennio.

In attesa di continuare a sfoltire la rosa sul mercato – i movimenti in entrata sono stati finora pochissimi, tra cui Favasuli e Badiashile – il Napoli cercherà di iniziare con il piede giusto l’anno del centenario, ma non sarà semplice farlo in uno stadio sempre rovente come Marassi. Il Genoa, dal canto suo, si è posto l’obiettivo di migliorare la stagione precedente, affidandosi nuovamente a Daniele De Rossi, subentrato a campionato in corso lo scorso autunno e artefice di una salvezza tutto sommato tranquilla. Il Grifone ha già disputato un match ufficiale, schiantando 4-1 l’Ascoli (formazione che milita in Serie B) al “Ferraris” e conquistando il passaggio del turno senza grossi problemi. A centrocampo De Rossi lancia il nuovo acquisto Sow, mentre non è certa la presenza dal 1′ di Martin e Norton-Cuffy, entrambi sul mercato. In dubbio anche Havel, che si è fatto male in coppa. Dall’altro lato, Allegri sceglierà il 4-3-3, con Di Lorenzo e Spinazzola esterni nella difesa a quattro. Nel tridente, accanto a Hojlund, Politano e Alisson Santos.

Come vedere Genoa-Napoli in diretta tv e in streaming

Genoa-Napoli è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Napoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’esordio a Marassi nasconde sempre tante insidie per chiunque, specialmente contro un Genoa già rodato e sorretto da un pubblico caldo. Tuttavia, la statistica recente negli scontri diretti pende nettamente dalla parte del Napoli, imbattuto in 25 delle ultime 26 sfide contro il Grifone in A e reduce da otto vittorie nelle ultime nove gare disputate alla prima giornata. Un dettaglio statistico salta all’occhio: nelle ultime otto sfide giocate a Genova tra queste due formazioni, entrambe le squadre sono sempre andate a segno (media di 3.6 gol a partita). Ci si aspetta dunque un match aperto con reti da ambo le parti – il Napoli ha mantenuto la porta inviolata solamente in una delle 5 amichevoli estive – in cui la maggior caratura tecnica degli azzurri dovrebbe fare la differenza.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi; Vitinha, Colombo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson Santos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2

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Comparazione quote

Il segno “Gol” in Genoa-Napoli è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.09 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Parma-Cagliari è quotato invece a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Sportbet.

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L’altro anticipo del sabato sera è un potenziale scontro salvezza. Di fronte, al “Tardini”, Parma e Cagliari, due squadre che lotteranno probabilmente fino alla fine per il mantenimento della categoria.

I ducali lo scorso anno hanno vinto la scommessa Cuesta e, puntando su un gioco ultra-conservativo, si sono salvati con enorme anticipo. Il tecnico spagnolo, ex collaboratore di Arteta, è sempre al timone dei gialloblù – l’intenzione è quella di proporre un calcio più propositivo – ma sul mercato ha perso tre pedine importanti come Suzuki, Circati e soprattutto Pellegrino e se i sostituti saranno all’altezza è tutto da vedere. Dall’altro lato abbiamo un Cagliari che continua ad essere alle prese con la telenovela Esposito (ormai fuori dal progetto) e che negli ultimi giorni è rimasto con il fiato sospeso per il giovane Trepy, finito in ospedale dopo aver rischiato di annegare. In Coppa Italia i sardi hanno battuto 1-0 l’Arezzo – a far felice l’allenatore Pisacane un rigore di Deiola – mentre il Parma si è imposto 2-0 sul Catania grazie a una doppietta di Lontani.

Come vedere Parma-Cagliari in diretta tv e in streaming

Parma-Cagliari, in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Tardini” di Parma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 36,99 euro, quello Family invece di 61,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarli bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’esordio stagionale rappresenta storicamente un tabù per entrambe le compagini. Il Parma non conquista i tre punti alla prima gara di Serie A dal lontano 2010 (da allora 3 pareggi e 6 sconfitte), mentre il Cagliari ha pareggiato tutte e cinque le più recenti gare d’esordio nel massimo campionato. Nei confronti diretti, la bilancia pende a favore dei sardi, imbattuti nelle ultime nove sfide contro i ducali (6 vittorie e tre pareggi). Trattandosi delle due rose con l’età media più bassa del torneo e di un match di avvio tra formazioni che devono ancora trovare la quadra offensiva, l’equilibrio tattico potrebbe fare da padrone. Sosteniamo la giocata su un punteggio basso, in virtù della consueta prudenza propria di una prima giornata e dei precedenti contratti di entrambe al debutto.

Le probabili formazioni di Parma-Cagliari

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabé, Ordonez, Keita; Frigan, Tourè, Diallo.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Juan Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1