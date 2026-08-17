Pronostico Levski Sofia-AEK Atene: il ritmo partita può essere un fattore

Levski Sofia-AEK Atene è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

È trascorso più di un mese dall’esordio stagionale del Levski Sofia, che ha debuttato a inizio luglio nel primo turno di qualificazione alla Champions League con il Borac Banja Luka. Da quel momento i bulgari guidati dall’ex allenatore dell’Udinese Julio Velazquez di partite ne hanno disputate addirittura 10, tra campionato e preliminari di coppa, e sorprendentemente sono ancora imbattuti, con un bilancio invidiabile di 8 vittorie e 2 pareggi.

L’ultima vittima del Levski è stato il Kairat Almaty, piegato 1-0 sia all’andata che al ritorno grazie ai gol del portoghese Serginho e del brasiliano Reinaldo. Le cose stanno andando discretamente anche in patria: nel campionato bulgaro, la Parva Liga, i capitolini sono a punteggio pieno, quattro vittorie su quattro (9 gol segnati e solo 2 subiti).

Insomma, i presupposti per puntare a quella che sarebbe la prima qualificazione alla Champions League dal lontano 2006 sembrano esserci tutti per i campioni di Bulgaria in carica, capaci di porre fine lo scorso maggio al lunghissimo dominio del Ludogorets e riportare a Sofia un titolo che mancava dal 2009. L’ultimo ostacolo da superare, tuttavia, è di quelli grossi: l’AEK Atene campione di Grecia, pronto a debuttare nei preliminari.

La falsa partenza dell’AEK

Gli ateniesi, infatti, finora hanno giocato solo un match ufficiale, la Supercoppa greca contro l’OFI Creta, persa ai calci di rigore dopo un pirotecnico 2-2. Non l’inizio che i tifosi gialloneri si aspettavano da Jovic e compagni, chiamati a confermare quanto di buono realizzato nella passata stagione, conclusasi con il trionfo in Super League da parte degli uomini di Marko Nikolic. L’allenatore serbo per scardinare la difesa bulgara punta di nuovo sull’ex Fiorentina e Milan, autore di 17 gol nella sua prima stagione in Grecia, che in attacco verrà supportato dall’ungherese Varga.

Qualche assenza di troppo invece tra le file del Levski, privo degli acciaccati Kirilov e Vulikic e con ogni probabilità anche di Sangaré, Bouras e Kamdem. Dall’altro lato, Nikolic non potrà contare sul nuovo acquisto Vitalis, che ha già giocato i preliminari con la maglia del Gyor.

Come vedere Levski Sofia-AEK Atene in diretta tv e streaming

Levski Sofia-AEK Atene, in programma martedì alle 21:00 al Georgi Asparuhov Stadium di Sofia, in Bulgaria, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La combo “1X+Multigol 1-4” è quotata a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Il fattore ritmo rappresenta secondo noi la chiave di volta di questa sfida d’andata a Sofia. Il Levski gioca sulle ali dell’entusiasmo, spinto da una tifoseria calda e da un rodaggio fisico perfetto dopo dieci uscite ufficiali. L’AEK Atene possiede senza dubbio individualità di caratura superiore come Jovic, ma rischia di pagare dazio nel secondo tempo contro la pressione e l’intensità dei bulgari tra le mura amiche. Ci aspettiamo una gara molto tattica in cui il Levski cercherà di imbrigliare la manovra greca per prendersi un prezioso vantaggio. La scelta migliore ci sembra dunque la combinazione doppia chance interna unita a un margine contenuto di marcature, considerando lo straordinario stato di forma casalingo dei bulgari e la mancanza di brillantezza atletica degli ellenici.

Le probabili formazioni di Levski Sofia-AEK Atene

LEVSKI SOFIA (4-2-3-1): Vutsov; Aldair, Dimitrov, Serafimov, Centelles; Trdin, Moubarik; Oko-Flex, Serginho, Bala; Reinaldo.

AEK ATENE (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Koita, Marin, Kairinen, Kaloskamis; Varga, Jovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1