Pronostico Dinamo Zagabria-Viking: esperienza e tifo fanno la differenza

Dinamo Zagabria-Viking è un match valido per l’andata degli spareggi di qualificazione alla Champions League 2026-27 e si gioca martedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
La Dinamo Zagabria punta alla seconda qualificazione nelle ultime tre stagioni, per i campioni di Norvegia del Viking sarebbe invece una dolcissima prima volta. Non mancano gli spunti in questa intrigante doppia sfida tra una squadra ormai abituata a questi palcoscenici e un’altra reduce da un clamoroso exploit in patria ma che il proscenio continentale lo conosce davvero pochissimo.
I croati, per una questione di ranking, hanno già giocato due turni: prima la sofferta qualificazione ottenuta ai danni dei campioni di Svizzera del Thun (1-1 in terra elvetica e 3-2 al ritorno), poi il 7-1 complessivo rifilato ai poveri lituani del Kauno Zalgiris, annichiliti 5-0 al Maksimir e battuti 2-1 in Lituania in un match privo di significati. Gli uomini di Mario Kovacevic nel frattempo hanno pure disputato due giornate di campionato, terminate con due vittorie nette contro Slaven (2-0) e Rudes (4-0) che gli permettono, per ora, di rimanere a punteggio pieno.
La Dinamo Zagabria, laureatasi lo scorso maggio campionessa di Croazia per la 26esima volta, ha vinto 21 delle ultime 24 partite di qualificazione alle coppe europee e sicuramente ha più esperienza rispetto ai suoi prossimi avversari.
Viking, un sogno che dura da 34 anni
Il Viking non partecipa alla Champions League dal 1992, quando venne eliminato al primo turno dal Barcellona. Solo in un’occasione i norvegesi si sono qualificati alla fase a gironi di una competizione continentale (Coppa Uefa 2005-06). Da allora i quattro tentativi di accedere a una coppa si sono sempre conclusi ai preliminari.
In Eliteserien, giunta alla diciassettesima giornata, la squadra di Morten Jensen sta in ogni caso dimostrando di poter tenere testa al Bodo/Glimt – in classifica sono a -1 dai gialloneri primi della classe – e difendere così il titolo conquistato nella passata stagione, il primo a distanza di 34 anni dall’ultimo trionfo. Nello scorso fine settimana, tuttavia, il Viking ha perso 2-1 in casa del Rosenborg, mettendo fine alla striscia positiva di cinque partite.
Come vedere Dinamo Zagabria-Viking in diretta tv e streaming
Dinamo Zagabria-Viking, in programma martedì alle 21:00 allo Stadion Maksimir di Zagabria, in Croazia, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
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Il pronostico
Il divario in termini di abitudine alle notti europee e la spinta dell’infernale pubblico del Maksimir pendono pesantemente a favore della Dinamo Zagabria, che ha vinto la partita d’andata in casa in 11 delle ultime 17 partite di Champions. I padroni di casa giocano un calcio fluido e verticale, valorizzato dall’intesa perfetta tra Drena Beljo e Kacavenda. Il Viking è una compagine organizzata ma pagherà dazio sia per le pesanti defezioni nel reparto arretrato sia per la fisiologica emozione da primo grande palcoscenico continentale. Ci attendiamo un monologo croato indirizzato già nella prima frazione di gioco. La forza d’impatto casalinga dei croati e la straordinaria continuità di rendimento nei playoff fanno pendere la bilancia a favore della squadra di Kovacevic, in una gara da almeno due reti totali.
Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Viking
DINAMO ZAGABRIA (4-3-3): Nevistic; Valincic, Dominguez, McKenna, Goda; Stojkovic, Misic, Zajc; Lisica, Beljo, Orsic.
VIKING (4-3-3): Ostbo; Bjorshol, Stensness, Daland, Auklend; Askildsen, Kvia-Ekeskog, Alte; Tripic, Christiansen, Austbo.
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