Pronostico PSG-Arsenal, bis parigino o prima volta Gunners? La finale si decide “a sinistra”

PSG-Arsenal è la finale dell’edizione 2025-26 della Champions League e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Puntuale come i primi caldi di stagione, arriva l’evento più atteso dai calciofili di tutto il pianeta: la finale di Champions League. Prima del Mondiale nordamericano che si prepara a debuttare in versione extra-large (e, ahinoi, di nuovo senza Italia), è l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie tra PSG e Arsenal a catalizzare l’attenzione degli appassionati.

Sul prato del Puskas Stadium di Budapest si sfidano due squadre tra quelle squadre che più hanno brillato, sia a livello nazionale che continentale, nell’annata che sta volgendo al termine. Non a caso parliamo dei neocampioni di Francia e soprattutto di quelli d’Inghilterra – a proposito, sarà il primo scontro tra campioni nazionali dal 2019-20 – coi Gunners che nonostante un finale al cardiopalma sono riusciti a vincere la Premier League e mettere fine a uno spropositato digiuno che durava dal 2004, dai gloriosi anni del professeur Wenger e degli Invincibles.

Un successo che, al di là di come finirà in terra ungherese, rappresenta la consacrazione definitiva per Mikel Arteta, al quale mancava disperatamente un trofeo prestigioso come la Premier per coronare un progetto iniziato ormai 7 anni fa, nel 2019. L’allenatore basco, folgorato sulla via del pragmatismo malgrado provenga dalla scuola guardioliana, quest’anno ha fatto benissimo anche in Champions League. E, aiutato da un tabellone sicuramente “amico”, ha riportato l’Arsenal a un passo dal trono d’Europa per la prima volta dal 2006 (sconfitta a Parigi contro il Barça di Deco e Ronaldinho), dopo aver sfiorato la finale già un anno fa, eliminato in semifinale proprio dal PSG. Per i londinesi, suonerà anche strano, sarebbe il primo trionfo in assoluto in questa competizione.

Il “muro” di Arteta

Per approdare a Budapest l’Arsenal ha dovuto superare Bayer Leverkusen, Sporting CP e Atletico Madrid. Un percorso obiettivamente più semplice rispetto a quello del PSG, che oltre a giocare due partite in più (lo spareggio di accesso agli ottavi di finale con i connazionali del Monaco) è reduce da una vera e propria “finale anticipata” contro il Bayern Monaco. Una doppia sfida spettacolare da 11 gol complessivi (5-4 all’andata e 1-1 al ritorno) che ha tenuto incollati tutti davanti agli schermi.

Per i Gunners sarà stato forse più semplice ma bisogna comunque considerare che gli uomini di Arteta hanno dominato in lungo e in largo la League Phase, vincendo otto partite su otto nel girone unico ed incassando appena 4 gol a fronte di 23 segnati. Anche nella fase ad eliminazione diretta, l’Arsenal ha mantenuto intatta l’imbattibilità, subendo a malapena due gol nelle sei gare tra ottavi, quarti e semifinali.

PSG a un passo da un record storico

Il PSG, al contrario, ha iniziato a carburare lentamente, dopo una League Phase non particolarmente esaltante, chiusa all’undicesimo posto, a quota 14 punti. I campioni d’Europa in carica sono cresciuti partita dopo partita, diventando quasi ingiocabili come lo scorso anno dagli ottavi in poi: spazzati via Chelsea e Liverpool, Luis Enrique e i suoi hanno realizzato un capolavoro contro il Bayern Monaco, approfittando di quei pochi punti deboli della macchina da gol di Vincent Kompany.

E i parigini ci sono riusciti non snaturandosi, giocando il loro calcio offensivo e aggressivo, un calcio in cui non esistono ruoli rigidi e che, proprio per questo, non dà punti di riferimento all’avversario di turno.

Marquinhos e compagni hanno segnato la bellezza di 44 gol in questa edizione della Champions League e gliene manca uno solo per raggiungere il record fatto registrare dal Barcellona nel 1999-2000. Oltretutto il PSG si presenta in Ungheria forte di una sensazionale striscia di 27 partite consecutive a segno, tra tutte le competizioni. L’MVP assoluto dei detentori del titolo – Luis Enrique potrebbe realizzare una doppietta storica, la prima da circa un decennio – è l’ex napoletano Kvaratskhelia, devastante sia in fase offensiva che in quella difensiva (7 reti nella fase ad eliminazione diretta per il georgiano, un autentico pandemonio sulla corsia mancina, pronto pure a sacrificarsi all’occorrenza).

I temi tattici e le ultime sulle formazioni

Semplificando forse un po’ troppo, potremmo presentare questa finale come l’attacco atomico del PSG contro la difesa e il controllo ossessivo dell’Arsenal. In effetti le statistiche sembrano confermare questa ipotesi: la corazzata di Luis Enrique, oltre alla valanga di gol, è la squadra che ha tenuto di più la palla tra i piedi (63,4%) dopo il Barcellona; i Gunners invece si fermano al 52,6%. Anche i dati sui passaggi completati sono esplicativi: 89,3% PSG contro l’85,7% dell’Arsenal (terzo miglior risultato contro il quattordicesimo).

Non è detto però che i londinesi si rintanino per tutto il tempo nella loro area di rigore, perché difficilmente ne uscirebbero vivi. Una delle armi che Arteta utilizzerà sarà di certo quella dei calci piazzati (corner e punizioni), il vero punto di forza dei campioni della Premier. L’Arsenal, tuttavia, dovrà fare attenzione ai contropiedi dei parigini, che possono essere davvero letali. In transizione il PSG ha fatto letteralmente male a Chelsea, Liverpool e Bayern ed i pericoli maggiori, per i Gunners, potrebbero arrivare da sinistra, dove le assenze di White e Timber – difficile che l’olandese recuperi – creeranno un mismatch importante con Kvaratskhelia, che probabilmente avrà Mosquera come dirimpettaio. Dall’altro lato, Arteta si affiderà a Calafiori, che dovrà essere efficace sia in fase di possesso (contenere Doué) che di non possesso, ripiegando verso il centro ed impedendo il contropiede transalpino.

Dal canto suo, Luis Enrique spera di recuperare Hakimi, altro big in forse perché reduce da un infortunio: l’ex Inter è a disposizione e se non dovesse farcela a sostituirlo sull’out destro difensivo spetterà a Zaire-Emery. Nessun problema invece per il Pallone d’Oro Dembélé, sostituito nel primo dell’ultimo match di campionato per un problema al polpaccio. Arteta, infine, è alle prese col dubbio Madueke, alle prese con un problema al ginocchio.

Come vedere PSG-Arsenal in diretta tv e streaming

La finale della Champions League 2025-26 tra PSG e Arsenal è in programma sabato alle 18:00 al Ferenc Puskas Stadium di Budapest, in Ungheria. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Sebbene il PSG sia una macchina da gol, la sensazione è che assisteremo ad una finale che potrebbe addormentarsi sui binari dell’equilibrio e della prudenza. L’Arsenal erigerà una diga per non concedere transizioni letali ai francesi, mentre Luis Enrique sa che esporsi ai piazzati dei Gunners può rivelarsi fatale. Ci aspettiamo un match bloccato per larghi tratti, tattico e deciso dai dettagli.

I campioni in carica, anche per via del probabile strapotere di Kvara sulla sinistra, restano leggermente favoriti per la vittoria della coppa. L’abitudine a giocare queste partite (hanno già eliminato Chelsea, Liverpool e Bayern nel percorso) e i precedenti dello scorso anno in semifinale (doppio successo parigino tra Londra e Parigi) conferiscono al PSG una maturità internazionale leggermente superiore rispetto a un Arsenal che potrebbe pagare dazio alla tensione emotiva della sua prima finale dopo 20 anni. Immaginiamo un classico copione da dentro o fuori sul filo del rasoio. Una zampata o un prolungamento oltre i 90 minuti rispecchierebbero fedelmente l’equilibrio della vigilia. In ogni caso, non sarebbe una sorpresa se entrambe riuscissero a segnare almeno una rete nei regolamentari.

Le probabili formazioni di PSG-Arsenal

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard; Saka, Gyökeres, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1