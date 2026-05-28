Pronostico Monza-Catanzaro: l’andata ha già detto tutto

Monza-Catanzaro è la finale di ritorno dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico

I colpi arrivati sul finale del match d’andata hanno di fatto chiuso la questione. Il Monza, dopo il 2-0 di Catanzaro, ha un piede e mezzo in Serie A. Hernani e Caso, alla fine, si sono rivelati decisivi. E questa è stata la giusta messa in mostra della profonda rosa che Bianco ha avuto a disposizione per tutto l’anno.

I brianzoli non rischiano nulla. Ovviamente. Davanti al pubblico amico – ci sono da un pezzo i post sullo stadio esaurito – avranno solamente il compito di timbrare la promozione in massima Serie. Oseremmo dire anche meritata visto che il Monza ha chiuso al terzo posto la propria annata e solamente alla penultima giornata ha perso il treno diretto per la promozione. Il Catanzaro ci ha provato e sicuramente ci proverà, ma ribaltare in trasferta i due gol di svantaggio assomiglia ad un Everest assai complicato da scalare. Quasi a mani nude e sappiamo come questa cosa sia impossibile.

Insomma, il timbro alla promozione ci sarà appunto nella serata di venerdì. In una gara che, di nuovo, dovrebbe vedere appunto la formazione di casa riuscire a prendersi la vittoria. Pochi dubbi.

Come vedere Monza-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Monza-Catanzaro in programma venerdì alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Il pronostico

Altra vittoria e promozione diretta. Il Monza si prenderà quest’altra affermazione che avrà un sapore particolare. Quello del ritorno nella massima serie dopo un solo anno di purgatorio.

Le probabili formazioni di Monza-Catanzaro

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1