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Pronostico Athletico Paranaense-Mirassol: si confermano in zona Libertadores

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Athletico Paranaense-Mirassol è valida per la diciottesima giornata del massimo campionato brasiliano: formazioni e pronostico 

Sono già undici i punti che dividono queste due formazioni in classifica. E il Mirassol è una delle squadre che ha iniziato nel peggiore dei modi la stagione e che rischia di rimanere impelagata nelle zone che non contano nulla. Anzi, che possono portare anche ad una retrocessione.

Pronostico Atletico Paranaense-Mirassol
Pronostico Atletico Paranaense-Mirassol: si confermano in zona Libertadores (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Dal proprio canto invece l’Athletico Paranaense, a differenza di annate complicate, è lì, in alto, al quarto posto, e vede da vicino anche le posizioni più succulente del massimo campionato brasiliano. Una squadra in forma, quella che gioca in casa, che viene da tre risultati utili di fila in tutte le manifestazioni e che non sembra disdegnare in questo momento storico la possibilità di rimanere davvero nelle posizioni che portano ad una qualificazione in Libertadores per il prossimo anno.

C’è un dato che emerge andando a guardare quelli che poi sono gli ultimi impegni di queste due squadre. Parliamo infatti di formazioni che segnano anche abbastanza, ma che nell’arco dei 90′ a livello difensivo non riescono a mantenere sempre alta la concentrazione. Una situazione che ci permette di dire che ci aspettiamo una gara con molte reti. Oltre a prenderci la “responsabilità” di darvi un altro consiglio.

Come vedere Athletico Paranaense-Mirassol in diretta tv e in streaming 

Athletico Paranaense-Mirassol è in programma sabato alle 21. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Athletico Paranaense è quotata 1.75 su Goldbet e Lottomatica  e Sportbet. Il segno GOL è quotato invece a 2.00 su Lottomatica.

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Il pronostico

In una gara che, come vi abbiamo spiegato prima, potrebbe anche regalare almeno un gol per squadra, l’Athletico Paranaense si potrebbe prendere una vittoria fondamentale per il proprio cammino in chiave campionato con sguardo alla Libertadores. Per gli ospiti è complicato.

Le probabili formazioni di Athletico Paranaense-Mirassol

ATHLETICO PARANAENSE (3-4-2-1): Santos; Benavidez, Aguirre, Arthur Dias; Gilberto, Jadson, Felipinho, Claudinho; Mendoza, Zapelli; Viveros.
MIRASSOL (4-1-3-2): Muralha; Victor, Lucas Oliveira, Machado; Aldo; Igor Carius, Eduardo, Chico Kim, Reinaldo; Everton, Galeano.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1

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