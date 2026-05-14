Pronostico Juve Stabia-Monza: non sbagliano più

Juve Stabia-Monza è la semifinale d’andata dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico
Una partita sbagliata, quella contro il Mantova, ha distrutto la stagione del Monza che si ritrova adesso a dover fare i playoff per salire in Serie A. Non è riuscito Bianco a difendere il secondo posto in classifica. Ma i lombardi, che quasi sicuramente insieme al Palermo andranno in finale, almeno in questo match assai complicato non dovrebbero sbagliare niente.
La Juve Stabia è la vera sorpresa. Un colpaccio quello sul campo del Modena nel primo turno di questa post-season. Avevano solamente la vittoria le vespe, e ci sono riusciti. Un vero e proprio colpaccio esterno di quelli da ricordare. Ma adesso il livello si alza, e anche in campionato il Monza – vincendo in casa e pareggiando a Castellamare – ha dimostrato di avere qualcosa in più. Anche la classifica finale lo dice e lo mette in evidenza. Parliamo di due squadre che hanno fatto due tipi di campionati totalmente diversi.
Siamo sicuri che il Monza riuscirà a mettere in discesa la partita del ritorno uscendo da questo primo turno con un risultato positivo. Non c’è da dimenticare che, guardando la rosa a disposizione, quella dei brianzoli è sempre sembrata la migliore di tutte del campionato cadetto. Una situazione imbarazzante, e non riusciamo a trovare un altro termine, per spiegare la mancata promozione diretta.
Come vedere Juve Stabia-Monza in diretta tv e in streaming
Juve Stabia-Monza in programma sabato alle 20 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.
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Il pronostico
Il Monza, e ci perdoneranno i tifosi della Juve Stabia, è molto più forte dei campani. Una partita che vale un’annata intera che gli ospiti non possono in nessun modo sbagliare. Sfida complessa, comunque.
Le probabili formazioni di Juve Stabia-Monza
JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciatore; Maistro; Okoro.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Lucchesi; Birindelli, Obiang, Pessina, Dentello Azzi; Colpani, Cutrone; Petagna.
POSSIBILE RISULTATO: 0-1
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