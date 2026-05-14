Pronostico Al Ahli-Al Kholood: tre punti per il terzo posto

Al Ahli-Al Kholood è una partita valida per la trentatreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Una vittoria permetterebbe all’Al Ahli, nella peggiore delle ipotesi, di essere sicura del terzo posto alla fine del campionato. La qualificazione alla prossima Champions League asiatica è sicura da un pezzo e ai padroni di casa non resta altro che mettere cassaforte una posizione comunque onorevole alle spalle delle due corazzate. Anche se, nel mirino, rimane pure il secondo distante solo tre punti.
Non è semplice perché l’Al Hilal di Inzaghi vuole mettere pressione all’ultima giornata a Ronaldo e soci, ma rimane comunque qualcosa di fattibile. Anche perché, questa partita, è di fatto scontata. Per la matematica salvezza agli ospiti basterebbe un solo punto, ma è evidente che servirebbero, anche, due vittorie di entrambe le squadre che sono dietro per rischiare. Quindi ci pare una cosa abbastanza improbabile, anzi decisamente improbabile. L’Al Kholood è ormai tranquillo e sereno dopo una stagione travagliata. Motivazioni a parte, che saranno un poco di più verso i padroni di casa, quello che rimane è il fatto che l’Al Ahli ha comunque una squadra assai importante per il campionato saudita, e questo nell’arco dei penultimi 90′ della stagione, farà la differenza.
Come vedere Al Ahli-Al Kholood in diretta tv e in streaming
Al Ahli-Al Kholood in programma sabato alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica.
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Il pronostico
Semplice vittoria dei padroni di casa, che vogliono almeno essere sicuri del terzo posto. Gara da over.
Le probabili formazioni di Al Ahli-Al Kholood
AL AHLI (4-2-3-1): Al Sanbi; Makrashi, Demiral, Ibanez, Dams; Atangana, Millot; Mahrez, Abu Al Shamat, Al Buraikan; Toney.
AL KHOLOOD (4-2-3-1): Cozzani; Solan, Utkus, Gyomber, Pinas; Al Dawsari, Buckley; Al Aliwa, Bahebri, Kortajarena; Enrique.
POSSIBILE RISULTATO: 3-1
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