Pronostici Liga Portugal 16 maggio: duello a distanza Sporting-Benfica nell’ultimo turno

Liga Portugal, si conclude l’edizione 2025-26 del massimo campionato portoghese. Le due big di Lisbona si contendono il secondo posto, in zona salvezza è bagarre.

In questo fine settimana chiude i battenti la Liga Portugal, con un interessante ultimo turno che deve emettere i verdetti definitivi per l’Europa che conta e per la sopravvivenza. Il Porto di Francesco Farioli osserva tutti dall’alto del suo trono, avendo dominato il campionato e blindato il titolo già il 2 maggio scorso nella sfida contro l’Alverca. Ma se i Dragões hanno già finito il lavoro, alle loro spalle la tensione è alle stelle, specialmente a Lisbona.

Il duello per il secondo posto – l’ultimo utile per l’accesso diretto alla Champions League – è un affare privato tra Sporting (79 punti) e Benfica (77). Lo Sporting dopo la rimonta ha il destino nelle proprie mani, ma non può permettersi passi falsi: in caso di arrivo a pari punti, infatti, lo “Special One” Mourinho befferebbe i rivali grazie agli scontri diretti favorevoli (pareggio all’andata e vittoria per 2-1 al ritorno lo scorso aprile). I biancoverdi non sbaglieranno: sono peraltro in uno stato di grazia offensiva (9 gol nelle ultime due gare) ed affrontano un Gil Vicente ormai sesto e privo di stimoli europei. Ci aspettiamo una festa al José Alvalade per blindare il pass per la Champions.

Mou, invece, sembra aver perduto ogni speranza. Le ultime uscite del suo Benfica, reduce da due pareggi rocamboleschi, hanno mostrato una difesa insolitamente fragile (niente clean sheet da quattro turni) per gli standard dell’ex allenatore di Roma e Inter, a quanto pare sempre più vicino ad un clamoroso ritorno al Real Madrid. L’Estoril, seppur senza vittorie da 7 turni, in casa ha spesso trovato la via del gol e vorrà onorare l’impegno contro le Aquile, che giocheranno all’attacco per continuare a sperare nel secondo posto. La sensazione è che anche stavolta reti ed emozioni non mancheranno.

Le previsioni sulle altre partite

La zona bassa della classifica è invece un vero groviglio di nervi. Con l’AVS già retrocesso, tre squadre lottano per evitare la cadetteria o il pericoloso spareggio.

Il Tondela è rinato nelle ultime due settimane, trascinato dalla disperazione di chi non vuole mollare la categoria. Essendo penultimo a 28 punti, la vittoria è l’unica via. L’Arouca è ormai salvo e tranquillo a metà classifica: la fame degli ospiti potrebbe fare la differenza.

Il Casa Pia, terzultimo, ha rialzato la testa nell’ultimo turno espugnando Guimaraes. A quota 29 punti (stessi dell’Estrela), la vittoria interna contro un Rio Ave già al sicuro è l’unico modo per tentare il sorpasso salvezza o almeno garantirsi lo spareggio. L’Estrela Amadora in questo momento sarebbe fuori pericolo ma non può fare calcoli. Pur avendo gli scontri diretti a favore contro il Casa Pia, un passo falso a Braga (già certo del quarto posto e del pass per la Conference League) potrebbe costare carissimo se il Tondela dovesse vincere. Ci aspettiamo una gara dove gli ospiti saranno costretti a scoprirsi, favorendo lo spettacolo.

Liga Portugal: possibili vincenti

Tondela o pareggio (in Arouca-Tondela)

Casa Pia (in Casa Pia-Rio Ave)

Sporting CP (in Sporting CP-Gil Vicente)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Estoril-Benfica

Sporting CP-Gil Vicente

Liga Portugal: le partite da almeno un gol per squadra

Braga-Estrela Amadora

Estoril-Benfica

Comparazione quote

La vittoria del Casa Pia è quotata a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet. Il segno “Gol” in Estoril-Benfica è quotato invece a 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Sportbet.

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