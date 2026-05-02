Pronostico Valencia-Atletico Madrid: le motivazioni fanno la differenza

I pronostici riguardanti la sfida in programma tra i “Pipistrelli” e i Colchoneros: ecco tutte le dritte a riguardo

Classica del calcio spagnolo, Valencia e Atletico Madrid arrivano al match del Mestalla con diverse motivazioni in termini di classifica. A quota trentanove punti, i “Pipistrelli” sono chiamati all’ultimo scatto per consolidare la propria posizione evitando pericolosi calcoli a poche giornate dal gong: i Colchoneros, invece, sono tranquilli al quarto posto, con dieci punti di margine sul Real Betis.

Vista l’assenza di Beltran (che si aggiunge alle assenze di Foulquier, Agirrezalaba, Copete e Diakhaby), Corberan non ha ancora sciolto i dubbi residui riguardanti l’attacco: Hugo Duro, Sadiq e Guerra sono di fatto in ballottaggio per due maglie con annessi cambi di modulo.

Nuova esclusione per Guido Rodriguez, di fatto impiegato con il contagocce nella seconda parte di stagione; rientra invece dall’infortunio Comert che, non ancora al top della forma, dovrebbe accomodarsi almeno inizialmente in panchina.

Dubbi di formazione aleggiano, in realtà, anche in casa Atletico Madrid. Visto l’imminente ritorno di Champions contro l’Arsenal, si prospetta un folto turn-over per gli uomini di Simeone sia in attacco che in difesa: davanti il Cholo dovrebbe affidarsi ad Almada e Baena.

Come vedere Valencia-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming

Il match Valencia-Atletico Madrid valido per la trentaquattresima giornata della Liga spagnola è in programma sabato alle 16.15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo.

Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La doppia Chance 1x più 2-5 gol si trova a quota 1,60 su Goldbet, Snai e Sportbet; il segno GOAL è invece bancato a quota 1,72 su Goldbet, 1,67 su Snai e 1,80 su Bet 365.

Il pronostico

Senza garra e con la testa altrove, l’Atletico ha dimostrato di essere una squadra vulnerabile soprattutto quando decide di abbassare i giri del motore. Senza incombenze di classifica e alla vigilia della classica partita che può valere una stagione, difficilmente i madrileni faranno la partita della vita. Il Valencia non dovrebbe perdere la contesa in un match nel quale entrambe le squadre hanno le carte in regola per trovare la via del gol.

Le probabili formazioni

VALENCIA: Dimitrievski, Saravia, Tárrega, Pepelu, Gayà; Rioja, Guido, Guerra, Ramazani; Guerra, Sadiq

ATLETICO MADRID: Oblak; Boñar, Lenglet, Le Normand, Julio Díaz; Molina, Vargas, Mendoza, Rayane; Almada e Baena

POSSIBILE RISULTATO: 2-1