Pronostico Al Okhdood-Al Ettifaq: altra sconfitta e retrocessione più vicina

Al Okhdood-Al Ettifaq è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League e si gioca giovedì alle 18:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Due squadre separate da 26 punti in classifica ma che vivono entrambe momenti difficili. La situazione è sicuramente più drammatica in casa Al-Okhdood, davanti al quale si sta spalancando il baratro della retrocessione. Alla formazione guidata dal tunisino Fathi Al Jabal servirebbe un vero e proprio miracolo per rimanere in Saudi Pro League: a 5 turni dalla fine Al-Rabiei e compagni stazionano al penultimo posto e sono a -10 dalla salvezza.

La sconfitta rimediata nell’ultimo turno nello scontro diretto con il Damac (2-0) è una sorta di pietra tombale sulle ambizioni salvezza del club della città di Najran, che ha perso quattro delle ultime cinque segnando a malapena un solo gol. L’Al-Okhdood è infatti la squadra meno prolifica del massimo campionato saudita con appena 23 reti realizzate in 29 turni. Non ha di questi problemi invece l’Al-Ettifaq: i rossoverdi non rischiano di retrocedere ma sono comunque lontanissimi dalle posizioni di vertice. Basti pensare che la terza in classifica, l’Al-Ahli, ha 24 punti in più. Non una stagione esaltante per una delle società più ambiziose della Saudi Pro League, che può contare su diversi elementi visti all’opera in Europa, l’ex Liverpool e Roma Wijnaldum su tutti. L’Al-Ettifaq è momentaneamente ottavo: da metà febbraio ha battuto solo l’Al-Qadsiah e nelle ultime sette ha incassato ben cinque sconfitte. Tra le prime 10 è la squadra ha subito più gol (50) insieme all’Al-Hazem.

Come vedere Al Okhdood-Al Ettifaq in diretta tv e in streaming

La sfida Al Okhdood-Al Ettifaq, in programma giovedì alle 18:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione dei match più importanti del massimo campionato saudita sono in possesso di Sportitalia e Como TV ma hanno preferito dare priorità ad altri incontri di questo turno.

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Il pronostico

Siamo davanti alla sfida tra il peggior attacco del torneo (Al-Okhdood, solo 23 gol fatti) e una delle peggiori difese tra le big d’Arabia (Al-Ettifaq). Se i padroni di casa non hanno nulla da perdere e devono per forza sbilanciarsi per cercare il miracolo, l’Al-Ettifaq di Wijnaldum ha la qualità tecnica per colpire negli spazi, nonostante la forma recente sia pessima (KO molto pesanti contro Al-Nassr e Al-Riyadh). I precedenti sono tutti a favore dei rossoverdi, che hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti senza troppi affanni. L’Al-Okhdood è obbligato a vincere, ma la sua cronica sterilità offensiva e la fragilità mentale post-Damac lo rendono vulnerabile. L’Al-Ettifaq, pur essendo incostante, difficilmente perderà contro una squadra che ha segnato un solo gol nelle ultime 5 partite.

Le probabili formazioni di Al Okhdood-Al Ettifaq

AL-OKHDOOD (4-4-2): Samuel; Al Zabdani, Al-Rabiei, Gunter, Faqeehi; Borrell, Pedroza, Gul, Narey; Bassogog, Al-Lazam.

AL-ETTIFAQ (3-4-2-1): Rodak; Khateeb, Madu, Calvo; Al-Oteibi, Duda, Medran, Nkota; Wijnaldum, Al-Ghannam; Dembele.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2