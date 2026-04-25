Pronostico Amburgo-Hoffenheim: terza vittoria di fila

Amburgo-Hoffenheim è una partita valida per la trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Probabilmente quello che sta vivendo l’Amburgo è il momento più complicato della propria stagione. Una squadra che non vince da cinque partite e che ha visto ridotto il vantaggio rispetto alla zona salvezza. Rimane comunque una squadra che ha poche possibilità di retrocedere, ma sarebbe opportuno tornare a fare punti.

Ma non è questo il match adatto, parliamoci chiaro. Per un semplice motivo: l’Hoffenheim è una squadra in forma, che viene da una bella vittoria sul Dortmund, che ha vinto gli ultimi due scontri diretti, e che sogna anche di prendere il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. I due punti di svantaggio sullo Stoccarda sono un’inezia, niente di più. E questa squadra ha tutte le carte in regola per riuscire a fare il colpaccio esterno.

L’affermazione della scorsa settimana sulla seconda della classe è stata una grossa botta di fiducia. Una grossissima botta di fiducia. Il momento negativo, segnato da tre sconfitte di fila, è ormai acqua passata, non ci sono possibilità di tornare indietro. E l’occasione, per tutto quello che vi abbiamo raccontato, è troppo ghiotta per non prenderla al volo. Insomma, il due ci pare quasi sicuro.

Come vedere Amburgo-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida Amburgo-Hoffenheim è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Hoffenheim è quotata 1.79 su Goldbet, Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.45 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Nel mezzo di una gara che regalerà, quasi sicuramente, almeno una rete per squadra, il colpo grosso dell’Hoffenheim che sogna la Champions League è assolutamente da prendere in considerazione. Una gara decisa dalle motivazioni generali e dal momento che questi due club stanno vivendo.

Le probabili formazioni di Amburgo-Hoffenheim

AMBURGO (3-4-1-2): Heuer Fernandes; Capaldo, Torunarigha, Omari; Jatta, Remberg, Gronbaek, Mikelbrencis; Vieira; Konigsdorffer, Glatzel.

HOFFENHEIM (4-2-3-1): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Avdullahu, Burger; Lemperle, Kramaric, Toure; Asllani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3