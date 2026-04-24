Pronostico Fulham-Aston Villa: il fattore campo non basta per sfatare il tabù

Fulham-Aston Villa è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Le probabilità che l’anno prossimo l’Aston Villa torni a giocare la Champions League sono molto alte. I Villans hanno addirittura due strade per staccare il pass per la prossima edizione della competizione continentale più prestigiosa.
Sia attraverso il piazzamento in Premier – il traguardo, in questo caso, è vicinissimo, dal momento che gli uomini di Unai Emery sono da tempo stabili tra le prime cinque e possono contare su un vantaggio di 8 punti sulla sesta, che ha pure disputato una gara in più – sia attraverso la vittoria dell’Europa League, dove sono nettamente favoriti per la vittoria della manifestazione tra le quattro semifinaliste (nella prossima settimana affronteranno il Nottingham Forest nell’andata dell’Euroderby inglese, dall’altro lato del tabellone ci sono Friburgo e Braga). McGinn e compagni, tra l’altro, a questo rush finale ci arrivano in salute: tra le varie competizioni sono imbattuti da metà marzo (sei successi nelle ultime otto) ed in campionato hanno vinto le ultime due gare casalinghe, contro West Ham e Sunderland. Domenica scorsa l’hanno spuntata 4-3 sui Black Cats mettendo il muso davanti in pieno recupero grazie ad una rete dell’ex Roma e Milan Abraham.
I problemi offensivi dei Cottagers
Discorso diverso invece per il Fulham, che in teoria sarebbe ancora in corsa per un posto in Europa, avendo solo 4 punti in meno del Bournemouth settimo.
I Cottagers però non stanno attraversando un buon momento. Negli ultimi due mesi hanno vinto a malapena una partita su sei e, soprattutto, stanno palesando delle insolite difficoltà offensive, non riuscendo a segnare in quattro delle ultime partite di campionato. Una settimana fa si è concluso a reti bianche il derby londinese con il Brentford, match in cui la squadra di Marco Silva ha prodotto solamente lo 0.77 di xG. Il tecnico portoghese si augura che il pubblico di Craven Cottage aiuti i suoi ad invertire questa tendenza. Nel proprio impianto i Cottagers hanno totalizzato il 64.4% dei loro punti in Premier League, vincendo quattro delle ultime sei.
Come vedere Fulham-Aston Villa in diretta tv e in streaming
Fulham-Aston Villa è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
L’Aston Villa arriva a Londra con il morale alle stelle dopo il pirotecnico 4-3 al Sunderland firmato Abraham, ma deve fare i conti con un mal di trasferta cronico (una vittoria nelle ultime sette fuori casa). Il Fulham di Marco Silva, pur producendo poco (solo 0.77 xG nel derby col Brentford), tra le mura amiche si trasforma, avendo raccolto oltre il 64% dei propri punti proprio al Craven Cottage. Tuttavia, la tradizione è tutta dalla parte di Emery: il Villa ha vinto gli ultimi sei scontri diretti consecutivi contro i londinesi. Ad ogni modo, il club di Birmingham ha una qualità offensiva straripante rispetto alla sterilità attuale dei Cottagers. Inoltre la difesa del Fulham ha mostrato crepe e la velocità di Watkins e soci potrebbe punire i padroni di casa in ripartenza. Ci aspettiamo una gara dove il Villa gestirà i ritmi in vista dell’Euroderby contro il Forest: si può provare il 2, unito magari al segno Over 1.5.
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Le probabili formazioni di Fulham-Aston Villa
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Bobb; Raul Jimenez.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Sancho; Watkins.
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