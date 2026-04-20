Pronostico Real Madrid-Alavés: solo cercare di mettere pressione

Real Madrid-Alaves è una gara della trentatreesima giornata della Liga e si gioca martedì: dove vederla, formazioni, pronostico

La stagione è praticamente chiusa per il Real Madrid, fuori dalla Champions League per mano del Bayern Monaco – ma l’orgoglio fatto vedere in Germania è qualcosa di unico e solamente una squadra del genere ci poteva riuscire – e distante nove punti dal Barcellona in classifica a sette giornate dal termine della stagione. Un solo obiettivo, per gli uomini di Arbeloa: cercare di mettere pressione alla truppa di Flick.

Quello di martedì sera al Bernabeu non dovrebbe essere un clima sereno. Da quelle parti sono sempre stati abituati ad andare in fondo fino alla fine in tutte le manifestazioni e la sensazione è che ci possa essere una forte contestazione. Anche giustificata, oseremmo dire per via del cammino in campionato che il Real ha fatto nel corso degli ultimi mesi, facendosi riprendere. Insomma, non sarà semplice. Ma nonostante questo, contro un Alaves comunque in forma e che lotta per la salvezza, non crediamo che i madrileni possano prendersi un’altra pausa. Il tempo, anche se non dipende da Mbappe e compagni, per recuperare ci sarebbe. Magari vincendo tutte le partite tra le quali lo scontro diretto in programma nelle prossime settimane. E allora ecco che ci aspettiamo una vittoria del Real. Per tutti questi motivi.

Come vedere Real Madrid-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Alaves, gara valida per la trentatreesima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì alle 21:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

Gara da almeno tre reti complessive e con una vittoria del Real che non crediamo possa essere mai in discussione.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Alaves

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham; Mbappe, Vinicius Jr.

ALAVES (5-3-2): Sivera; Perez, Otto, Tenaglia, Parada, Yusi; Ibanez, Blanco, Guridi; Martinez, Boye.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1