Pronostico Wimbledon-Stockport County: quarta volta di fila

Wimbledon-Stockport è una partita valida per la giornata numero 16 della League One: pronostico e formazioni

I punti in palio hanno un peso specifico enorme per motivazioni differenti. I padroni di casa cercano la vittoria per uscire, o almeno cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione; gli ospiti invece per cercare di blindare un posto nei playoff e guadagnare qualche posizione che, come sappiamo, può sempre tornare utile nel momento in cui ci sono gli spareggi.

C’è da dire che il Wimbledon vive in questo momento il periodo meno di forma della propria annata: sono quattro le sconfitte di fila (sei nelle ultime sette con un pareggio) e, in questo periodo (parliamo delle quattro partite negative) non è mai arrivata una rete. I problemi offensivi, ma non solo, sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti, ecco perché la questione potrebbe aprire delle possibilità allo Stockport di alimentare le proprie ambizioni di classifica. Dopo cinque risultati utili di fila, gli ospiti, hanno perso nello scorso fine settimana sul campo del Luton e abbiamo capito e sappiamo come una sconfitta contro la squadra più in forma del campionato ci possa stare. Ecco perché il colpaccio esterno ci pare possa essere alla portata di una squadra che vuole continuare a sognare e che sfrutterà il periodo negativo degli avversari per infliggere un colpo pesantissimo.

Come vedere Wimbledon-Stockport in diretta tv e in streaming

Wimbledon-Stockport in programma mercoledì alle 20:45 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della Championship, la Serie B inglese, non stati acquisiti da nessuno.

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Comparazione quote

La vittoria dello Stockport è quotata 1.92 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è a 1.75 su Goldbet, Lottomatica.

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Il pronostico

La vittoria esterna ci pare alla portata. Ma per quelli che hanno un po’ di coraggio in meno ci piace la quota del GOL perché dopo quattro partite senza esultare il Wimbledon una rete la potrebbe trovare. E anche questa situazione stuzzica pareggio.

Le probabili formazioni di Wimbledon-Stockport

WIMBLEDON (3-5-2): Bishop; Ogundere, Hutchinson, Seddon; Asiimwe, Smith, Reeves, Nelson, Sasu; Maycock, Browne.

STOCKPORT (4-2-3-1): Addai; Dacres-Cogley, Olowu, Pye, Osborn; Bate, Norwood; Diamond, Mothersille; Wootton, Sidibeh.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2