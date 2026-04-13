Pronostico Portsmouth-Ipswich: quinto di fila per la promozione

Portsmouth-Ipswich è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale femminile: dove vederla, formazioni e pronostico
Due punti in più rispetto al terzo posto, quello che non vale l’accesso diretto alla Premier e due partite in meno. L’Ipswich è una squadra che vuole prendersi la promozione diretta e in questo match sente la possibilità, e vede la possibilità, dell’allungo decisivo che potrebbe decidere il campionato.
Il Portsmouth è una squadra che ha ancora un obiettivo importante, troppo importante, quello della salvezza. Ma è una squadra che ha preso 57 gol in campionato – la terza peggiore difesa – e che quindi concede troppo per riuscire a salvarsi senza problemi. Quando prendi caterve di gol del genere è normale non riuscire a essere sereni. Dall’altro lato invece, quello ospite, c’è la migliore difesa del campionato e il secondo miglior attacco. Insomma, anche i numeri ci dicono che sarà una partita quasi a senso unico con l’enorme possibilità della vittoria esterna.
Una vittoria esterna è sicuramente è nelle corde dell’Ipswich: una squadra che si presenta all’appuntamento dopo quattro risultati utili di fila lontani dal proprio pubblico e che quindi non ha nessuna intenzione di mollare la presa. La promozione diretta è sempre più vicina e questo è sicuramente il momento di dare il massimo.
Come vedere Portsmouth-Ipswich in diretta tv e in streaming
Portsmouth-Ipswich in programma martedì alle 21 non potrà essere seguita in nessun modo in Italia. I diritti della Championship, la Serie B inglese, non stati acquisiti da nessuno.
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Comparazione quote
La vittoria dell’Ipswich è quotata 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è a 1.85 su Goldbet, Lottomatica.
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Il pronostico
Vittoria esterna e promozione in Premier League sempre più vicina. Gara da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Portsmouth-Ipswich
PORTSMOUTH (4-3-3): Schmid; Devlin, Poole, Shaughnessy, Williams; Pack, Dozzell; Caballero, Segecic, Anderson; Bishop.
IPSWICH (3-5-2): Walton; Furlong, O’Shea, Greaves, Davis; Matusiwa, Neil; McAteer, Mehmeti, Clarke; Hirst.
POSSIBILE RISULTATO: 0-1
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