Pronostico Manchester United-Leeds: sempre al terzo posto

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Manchester United-Leeds è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Una sola sconfitta nelle ultime dieci partite. Contro il Newcastle in trasferta. Il Manchester United ha ingranato la marcia giusta e vuole rimanere al terzo posto in classifica. Da quando Amorim è stato cacciato, il passo è stato totalmente diverso dentro la squadra di casa che contro il Leeds non dovrebbe avere problemi di vittoria.

Pronostico Manchester United-Leeds
Pronostico Manchester United-Leeds: sempre al terzo posto (AnsaFoto) – Ilveggente.it

I motivi sono da ricercare intanto in quelle che sono le diverse qualità della rosa. Ma se fosse solo questo non saremmo sicuramente in grado di un finale sicuro. C’è da considerare anche il momento che vivono le due squadre  (anche se in questo caso pure il Leeds viene da sette utili di fila in trasferta) e i numeri che accompagnano poi le due formazioni che, al momento, vedono nettamente in superiorità la squadra di casa. Inoltre, c’è anche da dire una cosa: il Leeds è sì una formazione che lotterà fino alla fine per la salvezza ma, appunto per questo, non è stata costruita per fare tutti questi risultati positivi di fila lontano dal proprio pubblico. E poi diciamolo chiaramente: in questo momento lo United sta bene e non sembra avere mandato fini ad oggi dei segnali di poca tenuta fisica e mentale.

Come vedere Manchester United-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Leeds è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata 1.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.68 su Lottomatica.

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Il pronostico

Uno dei problemi dello United in questa annata è il fatto che quasi sempre subisca gol. E anche il Leeds potrebbe trovarlo nella gara di Old Trafford. Ma, in ogni caso, la vittoria dei padroni di casa non ci pare possa essere in discussione.

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Le probabili formazioni di Manchester United-Leeds

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
LEEDS (3-5-2): Darlow; Bornauw, Struijk, Bijol; Bogle, Aaronson, Ampadu, Tanaka, Justin; Nmecha, Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
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