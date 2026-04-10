Pronostico Liverpool-Fulham: solo alla Premier

Liverpool-Fulham è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Non ha altri pensieri il Liverpool, in questo momento, se non rimanere per ora al quinto posto insidiato al Chelsea che potrebbe valere l’accesso alla prossima Champions League. La sconfitta contro il PSG nella massima competizione europea è una sentenza: complicato, se non impossibile, rimontare.
Un ragionamento questo che Slot avrà fatto insieme ai suoi collaboratori. Meglio non rischiare di non centrare nemmeno la qualificazione europea per il prossimo anno. Il Fulham è un cliente scomodo – tranquillo in classifica da un pezzo e che potrebbe anche sperare di chiudere tra le prime sette, anche se è complicato – e quindi in campo ci andranno sicuramente i migliori senza pensare alla partita della prossima settimana che di fatto potrebbe rivelarsi solamente una passerella per i parigini campioni in carica.
Stando alle notizie che arrivano alla vigilia, non c’è nessuna possibilità di turnover tra i Reds che scenderanno dal primo minuto in campo con la migliore formazione possibile e con la voglia di tornare a vincere dopo tre sconfitte di fila tra tutte le manifestazioni. Un’affermazione, tra le altre cose, permetterebbe anche di pensare a qualcosa di clamoroso, semmai, la prossima settimana. Un’altra prestazione negativa sarebbe davvero deleteria.
Come vedere Liverpool-Fulham in diretta tv e in streaming
La sfida Liverpool-Fulham è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Liverpool è quotata 1.63 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.57 su Lottomatica.
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Il pronostico
Per vincere, come crediamo succederà, il Liverpool dovrà fare almeno due gol perché il Fulham una rete nell’arco dei 90minuti la dovrebbe riuscire a trovare. Sfida quindi da tre gol complessivi, con una vittoria di casa, inoltre.
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Le probabili formazioni di Liverpool-Fulham
LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.
FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, King, Bobb; Jimenez.
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