Pronostici Serie B 11 aprile ore 15:00: contro le neopromosse non c’è storia

Serie B, la capolista Venezia è sempre più vicina all’obiettivo promozione. In questo turno però i lagunari non dovranno sottovalutare l’insidia sintetico nella trasferta di Chiavari.
Obiettivo Serie A sempre più vicino per un Venezia che anche nella giornata di Pasquetta ha dimostrato perché viene considerato da tempo il candidato numero uno nella corsa al primo posto ed alla promozione diretta.
In casa i lagunari sono implacabili (a malapena due sconfitte). Se n’è accorta pure la Juve Stabia, spazzata via 3-1 lunedì scorso al “Penzo”. Imbattuti da febbraio, gli uomini di Giovanni Stroppa in questo turno cercheranno di ampliare ulteriormente il divario sul terzo posto, adesso occupato dal Monza, scivolato a -4. Il Venezia, impegnato in casa della Virtus Entella, dovrà fare in ogni caso attenzione all’insidia del sintetico – i liguri hanno totalizzato il grosso dei punti tra le mura amiche, sfruttando le peculiarità del loro terreno di gioco – ma i tre punti non sembrano essere in discussione. Soprattutto alla luce del divario esistente tra le due squadre.
L’Entella, tra l’altro, ha incassato tre sconfitte nelle ultime quattro (dolorosa quella più recente nello scontro diretto con il Mantova). E ad oggi giocherebbe il playout retrocessione con il Bari. Lagunari confortati anche dalla statistica, visto che in cadetteria hanno vinto tutte e quattro le ultime sfide contro formazioni neopromosse.
In zona playoff il Modena ha bisogno di blindare il sesto posto e di restare in scia del Catanzaro, che dovrà affrontare nella prossima settimana nel recupero della trentunesima giornata. I Canarini oltretutto devono reagire dopo il KO di Bari (3-1 e seconda sconfitta di fila in trasferta), ma non sarà una passeggiata in casa dell’ostico Sudtirol di Fabrizio Castori.
Gli altoatesini restano una squadra complicata da affrontare. Questo nonostante nell’ultimo mese abbiano perso un po’ di smalto – 2 punti in 5 partite – allontanandosi progressivamente dai playoff.
Ipotizziamo un risultato positivo degli emiliani in una gara da meno di tre reti complessive. I gialli infatti vantano pur sempre la seconda difesa meno battuta del torneo e nelle sette sfide giocate con il Sudtirol in Serie B hanno collezionato ben 5 clean sheet.
Le previsioni sulle altre partite
Trascinato da un talento senza tempo come Lorenzo Insigne, che avrebbe potuto far comodo a tante squadre di Serie A, il Pescara si è tirato fuori da una situazione difficilissima. Ed ora crede nella salvezza.
Gli abruzzesi a Pasquetta si sono aggiudicati lo scontro diretto con la Reggiana (1-3), abbandonando l’ultimo posto e portandosi a soli due punti dal Padova quindicesimo.
L’inerzia sembra pendere dalla parte degli uomini di Giorgio Gorgone nella sfida con la Sampdoria, altra squadra impelagata nella lotta per non retrocedere. I blucerchiati, rivitalizzati dalla cura Lombardo, hanno ripreso fiato grazie ai due successi casalinghi con Avellino ed Empoli ma fuori casa fanno molta fatica (appena una vittoria in tutto il campionato). Un risultato positivo del Pescara, a questo punto, non sarebbe una sorpresa. Si profila equilibrata anche la sfida tra Juve Stabia e Cesena, impegnate a difendere il loro slot in zona playoff. L’arrivo di Ashley Cole sembra aver sbloccato offensivamente i romagnoli (4 gol nelle ultime due), che con ogni probabilità non rimarranno a secco neppure a Castellammare.
Serie B: possibili vincenti
Pescara o pareggio (in Pescara-Sampdoria)
Venezia (in Virtus Entella-Venezia)
Modena o pareggio (in Sudtirol-Modena)
La partita da almeno due gol complessivi
Virtus Entella-Venezia
Serie B: le partite da almeno un gol per parte
Juve Stabia-Cesena
Pescara-Sampdoria
La partita da meno di tre gol complessivi
Sudtirol-Modena
Comparazione quote
Il segno “Gol” in Juve Stabia-Cesena è quotato a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet. La vittoria del Venezia è quotata invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Sportbet.
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