Pronostici Bundesliga 11 aprile ore 15:30: tre volte di fila non è mai successo

Bundesliga, il piatto forte del giorno è la sfida tra il Borussia Dortmund e il Bayer Leverkusen. Apparentemente hanno più motivazioni gli ospiti ma i gialloneri non sembrano in vena di regali.

Il Borussia Dortmund ha fatto addirittura meglio del Bayern Monaco nella seconda parte della stagione (dalla diciottesima giornata in poi), conquistando 28 punti su 33 disponibili, ben due in più della schiacciasassi bavarese. Purtroppo per Niko Kovac e i suoi uomini non è bastato per insidiare seriamente il primato dei campioni di Germania in carica. Che, come al solito, stanno facendo un campionato a parte. I gialloneri, tuttavia, non si sono fatti scoraggiare. Sebbene il titolo abbia già preso la strada di Monaco di Baviera – a sei turni dalla fine i punti che separano il Bayern capolista dal Borussia secondo sono nove – ce la stanno mettendo tutta per impedire alla corazzata di Vincent Kompany di festeggiare il Meisterschale con enorme anticipo.

Dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund ne ha vinte quattro di fila. L’ultima sabato scorso in casa dello Stoccarda (0-2). Contro gli Svevi la squadra di Kovac ha fatto registrare il secondo clean sheet in tre giornate, il tredicesimo in una stagione che ha segnato un importante cambio di passo sotto questo punto di vista. Non a caso i numeri difensivi dei gialloneri sono simili a quelli del Bayern, che ha incassato solo un gol in meno (27 vs 28).

Il Borussia, tra l’altro, ha rimediato solamente due KO, entrambi contro i bavaresi (negli ultimi sessant’anni mai così poche sconfitte a questo punto del torneo).

Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai in tasca – 14 punti di vantaggio sulla quinta – Schlotterbeck e compagni non dovrebbero regalare niente neppure al Bayer Leverkusen, che invece rischia di rimanere fuori dall’Europa che conta. Le Aspirine, alle prese con una stagione di transizione, sono momentaneamente seste, a -4 dallo Stoccarda quarto.

Sabato se la sono vista brutta contro il derelitto Wolfsburg, che a fine primo tempo era in vantaggio 3-1 alla BayArena. Nella ripresa gli uomini di Kasper Hjulmand sono risaliti dal baratro segnando 5 gol e vincendo 6-3 una partita che sembrava essersi messa male. La difesa però continua a scricchiolare. Prima della sosta il Leverkusen aveva incassato tre reti anche contro l’ultima in classifica, l’Heidenheim (3-3). Numeri che non preoccupano in vista della trasferta della Signal Iduna Arena, dove il Bayer ha vinto curiosamente le ultime due, compreso il match di Coppa di Germania dello scorso dicembre (0-1). La statistica dice che le Aspirine non ne hanno mai vinte tre di fila in casa del Borussia e difficilmente questo tabù verrà sfatato: Dortmund favorito in un match da almeno una rete per parte.

Le previsioni sulle altre partite

L’Heidenheim, fanalino di coda della Bundesliga, ha ormai poche speranza di evitare la retrocessione. Eppure gli uomini allenati da Frank Schmidt di mollare non vogliono saperne. Vengono da due pareggi di fila (Leverkusen e Borussia Monchengladbach) e potrebbero dare filo da torcere anche all’Union Berlino, vicinissimo all’obiettivo salvezza. I capitolini hanno ottenuto una vittoria nelle ultime cinque, segnando a malapena due gol: contro un Heidenheim tutt’altro che rassegnato anche un punto andrebbe bene.

Il Lipsia invece cercherà di consolidare il terzo posto: quale migliore occasione dela sfida casalinga con il Borussia Monchengladbach, che non vince in trasferta da dicembre.

I Fohlen sono in un buon momento e “vedono” la salvezza ma contro questi Roten Bullen (quattro vittorie nelle ultime cinque) non riusciranno ad evitare la sconfitta in una gara da almeno tre gol complessivi. Le emozioni non mancheranno neppure in Wolfsburg-Eintracht Francoforte, match tra una squadra penultima in classifica e a rischio retrocessione ed un’altra che deve difendere con le unghie e con i denti quella settima piazza che potrebbe significare Conference League. Nelle ultime due la difesa dell’Eintracht ha di nuovo palesato qualche limite e secondo noi non rimarrà inviolata neppure alla Volkswagen Arena contro un Wolfsburg che subisce tanto (peggior difesa) ma che vanta pure il secondo miglior attacco (38 gol) della parte destra della graduatoria.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Dortmund o pareggio (in Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen)

Lipsia (in Lipsia-Borussia Monchengladbach)

Heidenheim o pareggio (in Heidenheim-Union Berlino)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Borussia Monchengladbach

Wolfsburg-Eintracht Francoforte

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Eintracht Francoforte

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La vittoria del Lipsia è quotata a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.51 su Sportbet. Il segno “Gol” in Wolfsburg-Eintracht Francoforte è quotato invece a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Sportbet.

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