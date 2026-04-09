Pronostico Augsburg-Hoffenheim: nessun KO contro questo allenatore

Augsburg-Hoffenheim è una partita valida della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Christian Ilzer, tecnico dell’Hoffenheim, sperava che la sosta per le nazionali potesse ridare nuova linfa alla sua squadra, arrivata alla pausa un po’ in debito di ossigeno. Ed invece niente: il club di Sinsheim sabato scorso ha incassato la seconda sconfitta di fila, cadendo nuovamente in casa, stavolta contro un arrembante Mainz (1-2). Non quello che ci si aspettava dopo il tracollo di tre settimane fa a Lipsia (5-0), nello scontro diretto che ha di fatto permesso ai Roten Bullen di scavalcare l’Hoffenheim al quarto posto ed infliggere un duro colpo alle ambizioni di Champions League di Kramaric e compagni.

Intendiamoci, la stagione dei biancoblu rimane positiva, anche perché in qualcho modo l’inaspettato piazzamento europeo arriverà, ma crollare sul più bello non è mai piacevole.

Per la Champions, in ogni caso, non è ancora detta l’ultima: la quarta piazza resta distante tre punti, divario tutto sommato colmabile, ma gli uomini di Ilzer devono risollevare la testa al più presto, avendo vinto solo una volta nelle ultime sei giornate di Bundesliga, incassando ben 13 gol nello stesso parziale. La porta di Baumann potrebbe non rimanere inviolata neppure nella trasferta di Augsburg, dove le insidie sono dietro l’angolo. I bavaresi hanno un margine di 7 punti sulla terzultima e sono relativamente tranquilli: nell’ultimo turno hanno interrotto una mini-striscia negativa (tre sconfitte consecutive) dividendosi la posta in palio con l’Amburgo (1-1), rimasto in dieci uomini a metà secondo tempo. Un altro piccolo passo verso l’obiettivo principale, la permanenza in massima serie.

Come vedere Augsburg-Hoffenheim in diretta tv e streaming

La sfida tra Augsburg e Hoffenheim, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

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Il pronostico

L’Hoffenheim è in crisi d’identità e, soprattutto, di difesa: tredici gol incassati nelle ultime sei giornate sono un campanello d’allarme impossibile da ignorare per Ilzer. Tuttavia, la cabala sorride ai biancoblu, che hanno perso solo una delle ultime nove sfide contro i bavaresi. L’Augsburg, dal canto suo, ha ritrovato un punto contro l’Amburgo ma sta faticando ad imporre il proprio gioco, e il tecnico Baum soffre di un vero e proprio complesso d’inferiorità contro l’Hoffenheim (zero vittorie in sei tentativi).

La fragilità della porta di Baumann è certificata, ma il talento offensivo di Kramaric e compagni rimane superiore. Considerando che l’Augsburg in casa cerca sempre di fare la partita per chiudere il discorso salvezza, è lecito aspettarsi reti da entrambe le parti. L’Hoffenheim ha bisogno di una scintilla per riaprire la corsa al quarto posto. Se riuscirà a ripetere l’approccio aggressivo dell’andata (quando chiuse la pratica nel primo tempo, vincendo 3-0), potrebbe uscire con i 3 punti, ma il pareggio resta un’opzione solida vista l’attuale stanchezza dei reparti.

Le probabili formazioni di Augsburg-Hoffenheim

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Chaves, Gouweleeuw, Zesiger; Fellhauer, Massengo, Rieder, Giannoulis; Kade, Claude-Maurice; Ribeiro.

HOFFENHEIM (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Prömel, Avdullahu, Prass; Asllani; Lemperle, Touré.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2