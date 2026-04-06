Pronostico Real Madrid-Bayern Monaco: l’uragano bavarese contro la mistica Blancos

Real Madrid-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie ci regalano la “classica” per eccellenza delle manifestazioni UEFA. Nessun match si è disputato più volte di Real Madrid-Bayern Monaco nelle competizioni internazionali del vecchio continente. Questo sarà addirittura l’incontro numero 29 tra i due “giganti” dei rispettivi paesi, Spagna e Germania.

Iniziamo col dire che la cabala, analizzando ciò che è avvenuto dal 2014 in poi, pende nettamente dalla parte dei Blancos, che si sono sempre qualificati a spese dei bavaresi negli ultimi quattro doppi confronti nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Nel 2024, due anni fa, il precedente più recente. Il Bayern fu il penultimo ostacolo tra le Merengues, allora allenate ancora da Carlo Ancelotti, e la quindicesima Orejona, successivamente vinta grazie al successo in finale su un’altra tedesca, il Borussia Dortmund. Più in generale, il Real è imbattuto negli ultimi nove confronti con i campioni di Germania (7 vittorie e 2 pareggi). Tabù che Vincent Kompany e la sua truppa sono chiamati a spezzare in una stagione in cui il Bayern Monaco sembra avere pochi rivali degni, sia in patria che in Europa.

In questo momento è davvero difficile trovare una squadra che sta meglio dei bavaresi, capaci di vincere 9 partite su 10 nell’edizione corrente della Champions. Solo i campioni d’Europa del PSG hanno segnato più gol di Kane e compagni, a quota 32 ma con due partite in meno rispetto ai parigini, che a differenza loro hanno dovuto affrontare lo spareggio per avere accesso agli ottavi di finale.

Il Bayern Monaco ha maltrattato l’Atalanta nel turno precedente, realizzando dieci gol complessivi tra andata e ritorno e giocando un calcio paradisiaco. Anche in Bundesliga è dominio totale. Sabato scorso, nonostante il turnover, i bavaresi hanno battuto l’ostico Friburgo segnando tre reti negli ultimi 19 minuti e portando a casa una partita che all’81’ stavano perdendo 2-0. Per festeggiare lo Schale è solamente una questione di tempo. Il vantaggio sul Borussia Dortmund è rimasto di 9 punti, divario difficilmente colmabile.

Al Real resta solo la Champions

Discorso diverso per il Real Madrid, a cui è praticamente rimasta solo la Champions League per “salvare” la stagione. I Blancos sabato si sono arresi a sorpresa al Maiorca, cadendo 2-1 a Son Moix, scivolando a -7 dal Barcellona capolista.

La Liga, insomma, sembra ormai andata. Ecco perché il doppio confronto con il Bayern diventa, a questo punto, cruciale per Alvaro Arbeloa e i suoi uomini. Inutile ribadire il feeling speciale tra questa manifestazione e i madrileni: contro ogni pronostico (e con una marea di infortunati) negli ottavi di finale il Real ha fatto fuori il Manchester City di Pep Guardiola, battuto 3-0 all’andata al “Bernabeu” e 2-1 al ritorno in Inghilterra. Anche quando sembranio non averne più, in Champions League le Merengues non deludono praticamente mai. E la sensazione è che pure questo irresistibile Bayern dovrà fare i conti con la “mistica” dei 15 volte campioni d’Europa.

Arbeloa nella gara d’andata non avrà il portiere titolare Courtois (al suo posto Lunin). Assenti anche Rodrygo e Mendy, mentre Eder Militao dovrebbe partire dal 1′ dopo la buona prova con il Maiorca, condita pure da un gol. Sarà 4-4-2 con Pitarch esterno a sinistra, in attacco la coppia Mbappé-Vinicius. Dall’altro lato, Kompany rischia di dover rinunciare a bomber Kane, assente contro il Friburgo e ancora non ripresosi completamente dall’infortunio. La sua presenza è in forte dubbio.

Come vedere Real Madrid-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida Real Madrid-Bayern Monaco è in programma martedì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Bayern Monaco arriva a Madrid in uno stato di forma quasi sovrannaturale: nove vittorie su dieci in questa Champions League e un attacco capace di segnare 32 gol. La rimonta pazzesca di sabato a Friburgo ha mostrato una squadra che non muore mai.

Tuttavia, il Real ha già dimostrato contro il Manchester City che la maglia blanca in questa competizione trasforma i giocatori. Il 3-0 del “Bernabeu” agli ottavi contro Guardiola è il manifesto della sua forza interna.

L’assenza di Courtois e il dubbio su Kane (non al meglio) spostano gli equilibri, ma la sfida tra Mbappé (13 gol in questa edizione della coppa dalle grandi orecchie) e la difesa tedesca sarà il tema centrale. Con due attacchi di questo livello e la tendenza del Bayern a segnare a raffica (e del Real ad esaltarsi nelle notti europee), è difficile immaginare una gara chiusa. La storia e i numeri chiamano spettacolo. Il Real Madrid in casa raramente fallisce l’appuntamento con il gol, ma questo Bayern ha una solidità e una profondità che rendono il pareggio un’opzione molto concreta per lasciare tutto aperto al ritorno all’Allianz Arena. Prevediamo più di due reti totali e almeno una per parte. Non è da escludere un risultato positivo dei Blancos.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Militão, Huijsen, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouaméni, Güler, Pitarch; Mbappé, Vinícius Jr.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Gnabry, Olise, Luis Díaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2