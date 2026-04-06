I pronostici di lunedì 6 aprile: Serie A, Serie B, Liga, Championship e altri campionati

I pronostici di lunedì 6 aprile, in campo Serie A, Serie B, Liga, Championship e altri campionati in giro per il mondo

La trentunesima giornata di Serie A si chiude nel giorno di Pasquetta con altre quattro partite in programma, l’ultima delle quali è senza dubbio quella più attesa e mette di fronte Napoli e Milan: sarà uno spareggio vero e proprio per capire quale potrà essere la vera antagonista dell’Inter nella lotta per la vittoria del Scudetto in questo finale di campionato.

Sarà un lunedì importante anche in zona Champions League: il Como cerca altri punti pesanti in casa dell’Udinese, l’Atalanta è costretta a vincere a Lecce contro una squadra che ha fame di punti salvezza, la Juventus non può fallire allo Stadium contro il Genoa dopo la delusione per il pareggio col Sassuolo.

In Serie B il big match tra Catanzaro e Monza promette gol, il Venezia primo in classifica non dovrebbe fallire l’appuntamento coi tre punti in casa contro la Juve Stabia.

Restando in tema di gol, occhio al posticipo di Liga tra Girona e Villarreal: probabile almeno un gol segnato per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + MULTIGOL 1-4 in Napoli-Milan, Serie A, ore 20:45

Vincenti

JUVENTUS (in Juventus-Genoa, Serie A, ore 18:00)

(in Juventus-Genoa, ore 18:00) BENFICA (in Casa Pia-Benfica, Primeira Liga, ore 21:45)

(in Casa Pia-Benfica, ore 21:45) LEICESTER (in Sheffield Wednesday-Leicester, Championship, ore 16:00)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bolton-Stockport , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Peterborough-Cardiff , League One, ore 16:00

, League One, ore 16:00 Kristiansund-Bodø Glimt, Eliteserien, ore 17:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Girona-Villarreal , Liga, ore 21:00

, Liga, ore 21:00 Molde-Lillestrøm , Eliteserien, ore 17:00

, Eliteserien, ore 17:00 Catanzaro-Monza, Serie B, ore 15:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 12.08 GOLDBET ; 12.88 SPORTBET; 12.08 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Lecce-Atalanta, Serie A, ore 15:00