Pronostico Pisa-Torino, numeri allucinanti in difesa: questo segno è assicurato

Pisa-Torino è una partita della trentunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il pesante 5-0 di Como ha il sapore della resa definitiva per un Pisa che ormai sembra aspettare solo il verdetto della matematica: la salvezza è sempre più un miraggio per i nerazzurri, ultimi in classifica a pari punti con il Verona e precipitati inesorabilmente a -9 dalla quartultima. Per rimanere in Serie A, dunque, servirebbe un vero e proprio miracolo con otto giornate da giocare e 24 punti a disposizione. In riva al lago, due settimane fa, i toscani hanno subito disperso l’entusiasmo per il ritorno al successo contro il Cagliari che sette giorni prima aveva messo fine ad un lunghissimo digiuno (prima del 3-1 contro i sardi l’ultima affermazione del Pisa risaliva addirittura a novembre 2025).

Oscar Hiljemark, tecnico nerazzurro subentrato a stagione in corso ad Alberto Gilardino, cercherà in ogni caso di chiudere la stagione in modo dignitoso. Non sarà un Pisa arrendevole quello che affronterà il Torino all’Arena Garibaldi: i granata dovranno fare attenzione, perché nonostante siano cresciuti dopo l’avvicendamento in panchina tra Marco Baroni e Roberto D’Aversa non possono ancora considerarsi salvi, soprattutto dopo la vittoria della Cremonese contro il Parma nell’ultimo turno.

Il margine sul terzultimo posto è di 6 punti, ancora troppo pochi per potersi rilassare e vivere gli ultimi due mesi di campionato senza grossi pensieri. Il Torino è reduce dal pirotecnico 3-2 con il Milan, seconda sconfitta in trasferta per il nuovo allenatore dopo il 2-1 di Napoli. A San Siro Vlasic e compagni non hanno fatto demeritato, risultando addirittura più propositivi del Diavolo (2.25 xG attesi rispetto all’1.49 dei rossoneri): un pareggio nella Scala del calcio, insomma, non sarebbe stato uno scandalo, anzi. D’Aversa con ogni probabilità a Pisa confermerà l’undici che ha messo in difficoltà il Milan, con Vlasic alle spalle di Simeone e Zapata. Dall’altro lato non ci sarà lo squalificato Durosinmi, ma in compenso Hiljemark ritrova Aebischer e Scuffet.

Come vedere Pisa-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida tra Pisa e Torino è in programma domenica alle 18:00 all’Arena Garibaldi di Pisa e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Pisa-Torino anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Statisticamente, questa è la sfida tra le due difese più perforate del campionato (107 gol subiti in due). Il Pisa crolla sistematicamente nei secondi tempi (32 reti incassate), mentre il Torino ha l’approccio peggiore della Serie A nei primi 45 minuti (25 gol subiti). D’Aversa ha rigenerato l’attacco – gli xG prodotti contro il Milan parlano chiaro – ma la difesa granata in trasferta è un colabrodo: tre gol di media subiti nelle ultime sei uscite fuori casa. Con due retroguardie così fragili e un Torino che produce tanto ma concede altrettanto, è difficile immaginare una gara a reti bianche. Entrambe hanno bisogno di vincere: il Pisa per l’onore, il Toro per la tranquillità. La sfida dell’Arena Garibaldi dovrebbe garantire almeno due gol complessivi: granata leggermente avanti nelle quote.

Le probabili formazioni di Pisa-Torino

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Stojilkovic.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2