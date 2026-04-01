Pronostico Latina-Potenza: un traguardo che può valere la stagione

Latina-Potenza è la finale di ritorno della Coppa Italia Serie C e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv in chiaro, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Il Potenza è vicino ad uno storico traguardo, la Coppa Italia Serie C, trofeo che la società lucana non ha mai sollevato prima d’ora. Gli uomini di Pietro De Giorgio hanno già messo le cose in chiaro lo scorso 18 marzo, nella finale d’andata con il Latina, battuto in Basilicata con un netto 3-1 grazie ai gol di Murano, Schimmenti e Felippe.

Una serata quasi perfetta, se non fosse stato per quella rete di Sylla a quattro minuti dalla fine che mantiene in vita le speranze della compagine laziale. Ai nerazzurri, però, servirebbe una prestazione impeccabile nella finale di ritorno per ribaltare la sconfitta di due settimane fa e prendersi la coppa: vincere con tre gol di scarto. Per portare la sfida ai supplementari, invece, il Latina dovrà avere la meglio sul Potenza almeno con uno scarto di due gol. In entrambi i casi, insomma, servirà un’impresa, considerando soprattutto il momento che stanno attraversando queste due formazioni, che tra l’altro fanno parte dello stesso girone in campionato, quello C.

Il Latina è in lotta per la salvezza e dopo l’ultimo turno – seconda sconfitta di fila, stavolta contro il Catania – ha visto pericolosamente avvicinarsi la zona rossa, ora distante appena due lunghezze. Il Potenza invece ha agganciato il decimo posto, l’ultimo valido per partecipare ai playoff, grazie ad una prestazione monstre con la terza forza del torneo, la Salernitana, annichilita 5-2 nel capoluogo lucano.

La vittoria della coppa “vale” come il terzo posto

La vittoria della Coppa Italia consentirebbe ai Leoni di qualificarsi direttamente al primo turno della fase nazionale dei playoff, in sostanza lo stesso vantaggio che avrà la terza classificata in campionato. Occasione enorme anche per la squadra di Gennaro Volpe, che però potrebbe avere accesso ai playoff solamente se riuscirà ad evitare i playout (non si possono disputare entrambi, questo dice il regolamento).

Laziali e lucani si sono affrontati tre volte in stagione. Oltre al successo nella finale d’andata di Coppa Italia il Potenza si è aggiudicato i tre punti nel match dello scorso febbraio (0-1 al “Francioni”), mentre a ottobre in Basilicata finì 0-0.

Come vedere Latina-Potenza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Latina e Potenza è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Sarà possibile inoltre assistere a Latina-Potenza anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e sul sito di Rai Sport.

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Il pronostico

Non è solo una questione di bacheca: il trofeo mette in palio un “pass d’oro” per la fase nazionale dei playoff, un vantaggio che può cambiare il destino dell’intera stagione.

Il Latina è spalle al muro: deve vincere con due gol di scarto per i supplementari o tre per alzare la coppa. Un’impresa titanica per una squadra che in campionato sta scivolando verso i playout. Il Potenza, invece, ci arriva decisamente meglio e pure sulle ali dell’entusiasmo per il roboante 5-2 rifilato alla blasonata Salernitana. I lucani hanno dimostrato di saper far male in contropiede e sanno che un gol al “Francioni” chiuderebbe virtualmente i giochi. Il Latina dovrà scoprirsi subito, prestando il fianco alle ripartenze letali dei Leoni. Il Latina darà tutto per riaprire il match nei primi minuti, ma la difesa nerazzurra ha mostrato lacune che il Potenza ha già dimostrato di saper punire crudelmente sia all’andata che in campionato. Almeno una rete per parte come all’andata: il Gol si può abbinare al segno X2.

Le probabili formazioni di Latina-Potenza

LATINA (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Dutu; Tomaselli, Pellitteri, De Ciancio, Hergheligiu, Pace; Parigi, Fasan.

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Kirwan, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Castorani, Felippe, Siatounis; Schimmenti, Murano, D’Auria.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2