Pronostico Cruzeiro-Vitoria: effetto “nuovo allenatore” e prima gioia

Cruzeiro-Vitoria è una partita della nona giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo 8 giornate il Cruzeiro giace a sorpresa in fondo alla classifica, con soli 4 punti conquistati e la peggior difesa insieme a quella del Botafogo (altra squadra che sta deludendo tanto). A sorpresa, perché dalla Raposa non ci si aspettava di certo un inizio così complicato, soprattutto alla luce di ciò che è successo nella scorsa stagione, con il club di Belo Horizonte che chiuse al terzo posto dietro alle due duellanti per il titolo, Flamengo e Palmeiras.

L’avvio disastroso ha convinto la società ad esonerare Wesley Carvalho – decisivo il deludente pareggio a reti bianche con il Santos – che pochi giorni fa ha passato la staffetta al portoghese Artur Jorge, di ritorno in Brasile dopo l’esperienza non esaltante all’Al-Rayyan. Parliamo in ogni caso di un allenatore che appena due anni fa era stato capace di vincere tutto con il Botafogo, realizzando una clamorosa doppietta Brasileirao-Libertadores.

Artur Jorge ha avuto qualche giorno di tempo per preparare la sfida con il Vitoria, in cui il suo Cruzeiro andrà a caccia del primo successo in campionato (finora solo 4 pareggi e altrettante sconfitte). Il Leao da Barra è messo decisamente meglio in classifica: i rossoneri nell’ultimo turno hanno battuto di misura il Mirassol (1-0) con una rete di Baralhas e sono saliti al decimo posto. Ciò che preoccupa il tecnico Jair Ventura, tuttavia, è un rendimento esterno insoddisfacente: il grosso dei punti, infatti, il Vitoria li ha collezionati davanti al proprio pubblico (9 su 10 totali).

Come vedere Cruzeiro-Vitoria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Cruzeiro e Vitoria, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:00 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

La vittoria del Cruzeiro è quotata a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.54 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.69 su Sportbet.

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Il pronostico

Il Cruzeiro oggi è una polveriera tattica, ma l’arrivo di Artur Jorge dovrebbe portare una scossa immediata in termini di baricentro e aggressività. I bookmaker non a caso puntano forte sulla Raposa non solo per il blasone, ma perché il Vitoria di Jair Ventura, fuori casa, tende a rintanarsi troppo, lasciando l’iniziativa agli avversari. Nonostante la peggior difesa del torneo, il Cruzeiro ha la qualità individuale (Matheus Pereira su tutti) per scardinare il bunker rossonero, specialmente ora che il nuovo tecnico ha avuto i primi giorni per registrare i movimenti. La spinta del Mineirão e l’effetto “nuovo allenatore” dovrebbero finalmente regalare i primi tre punti stagionali al club di Belo Horizonte.

Le probabili formazioni di Cruzeiro-Vitoria

CRUZEIRO (4-5-1): Matheus Cunha; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaua Prates; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.

VITORIA (4-3-3): Arcanjo; Nathan, Camutanga, Cacá, Ramon; Emmanuel Martínez, Baralhas, Aitor; Erick, Matheuzinho, Kayzer.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0