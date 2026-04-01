Pronostico Bahia-Athletico Paranaense: prosegue il momento d’oro

Bahia-Athletico Paranaense è una partita valida per la nona giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:00 (ora italiana): diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’Athletico Paranaense ha spazzato via pure il Botafogo nel recupero di domenica scorsa, allungando a tre partite la striscia vincente e confermandosi come una delle squadre attualmente più in forma del Brasileirao. I rossoneri hanno raggiunto a quota 16 punti San Paolo e Fluminense e davanti a loro c’è solamente il Palmeiras, a +3. Sì, il massimo campionato brasiliano è appena iniziato ma se queste sono le premesse a Curitiba possono sognare in grande. O Furaçao vanta pure il secondo miglior attacco del torneo dopo i 4 gol rifilati al Botafogo (doppietta del colombiano Viveros, capocannoniere della squadra con ben 5 reti).

Gli uomini di Odair Hellmann in questo turno infrasettimanale vanno a caccia di conferme in casa del Bahia, a -2 in classifica e reduce dalla prima sconfitta in campionato, un inaspettato tonfo in trasferta contro il neopromosso Remo, che a sorpresa ha travolto 4-1 il club di Salvador.

Un KO pesante e difficile da pronosticare, dal momento che nelle sei gare precedenti il Tricolor si era contraddistinto proprio per una difesa di ferro, che fino al match di Belem aveva incassato soltanto tre gol. Secondo i bookmaker, tuttavia, il Bahia sembra avere maggiori possibilità di intascarsi i tre punti: gli allibratori forse si sono fatti “ingolosire” dal rendimento interno della formazione allenata dall’ex estremo difensore della nazionale brasiliana Rogerio Ceni, che a Salvador è ancora imbattuta (1 vittoria, 3 pareggi).

Come vedere Bahia-Athletico Paranaense in diretta tv e in streaming

La sfida Bahia-Athletico Paranaense, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì all’01:00 (ora italiana), non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Il Bahia in casa è un osso durissimo: l’imbattibilità interna stagionale e la guida carismatica di Rogerio Ceni sono garanzie di solidità, nonostante il recente capitombolo di Belém che ha macchiato una difesa fin lì quasi perfetta. Tuttavia, ignorare lo stato di grazia del Furaçao sarebbe un errore: l’Athletico vola con tre vittorie consecutive e vanta un attacco atomico guidato dal colombiano Viveros (5 gol in poche gare). Gli allibratori puntano sul fattore campo, ma l’inerzia psicologica è tutta dalla parte degli ospiti, che giocano un calcio verticale e letale in contropiede. Il Bahia deve reagire e in casa troverà la via della rete, ma la velocità delle transizioni dell’Athletico Paranaense è attualmente una minaccia troppo grande per una difesa brasiliana che ha appena incassato 4 gol in una sola gara. Il segno Gol sembra mettere d’accordo tutti.

Le probabili formazioni di Bahia-Athletico Paranaense

BAHIA (4-3-3): João Paulo; Acevedo, Xavier, Ramos Mingo, Juba; Erick, Caio Alexandre, Jean Lucas; Olivera, Everaldo, Pulga.

ATHLETICO PARANAENSE (4-3-3): Santos; Benavídez, Aguirre, Terán, Esquivel; Luiz Gustavo, Jadson, Dudu; Mendoza, Viveros, Julimar.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1