Pronostico Svezia-Polonia: Lewandowski sfida Gyokeres e la cabala svedese

Svezia-Polonia è una finale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La Svezia è a un passo dal Mondiale nordamericano grazie ad un astruso regolamento Uefa che premia i risultati dell’ultima Nations League. Già, perché gli scandinavi hanno avuto accesso ai playoff nonostante un girone davvero disastroso, concluso in ultima posizione dietro a Svizzera, Kosovo e Slovenia e con con soli 2 punti totalizzati in 6 partite. Malgrado questo ruolino da incubo, Gyokeres e compagni si stanno giocando la qualificazione alla rassegna iridata ed in semifinale hanno letteralmente disintegrato l’Ucraina, abbattuta 3-1 sul neutro di Valencia. Una vera e propria prova di forza da parte di una Svezia che con l’ex allenatore di Brighton e Chelsea al timone, Graham Potter, appare completamente trasformata.

Il suo gioco sembra valorizzare proprio l’attaccante dell’Arsenal, che non a caso ha segnato tutti e tre i gol contro gli ucraini, facendo vedere di cosa è capace e dimostrando di poter essere il valore aggiunto di questa selezione in ricostruzione. Nella finalissima con la Polonia sarà una sfida nella sfida con un altro bomber – in questo caso più datato – come Lewandowski, anche lui a segno in semifinale.

Polonia imbattuta da giugno

Gli uomini di Jan Urban, sfruttando il fattore campo, sono stati bravi a contenere una coriacea Albania, rimontata nel secondo tempo grazie alle reti del cannoniere del Barcellona e dell’interista Zielinski (2-1).

Per la Polonia è stato l’ennesimo risultato positivo nell’ultimo anno: l’ultima sconfitta risale a giugno 2025. La Svezia, invece, contro l’Ucraina ha messo fine a un digiuno lunghissimo: gli scandinavi non vincevano un match ufficiale addirittura da novembre 2024. Potter può contare pure sulla cabala. I polacchi hanno perso le ultime tre partite giocate a Solna (2-0 nel 1999, 3-0 nel 2003 e 3-1 nel 2004), mentre la Svezia ha avuto la meglio 3-2 anche agli Europei del 2020. Il tecnico inglese, al contempo, dovrà fare a meno anche di Hien: il difensore di proprietà dell’Atalanta si è aggiunto alla lista degli indisponibili, che già comprendeva Isak, Krafth e Kulusevski. Dall’altro lato, Urban potrebbe lanciare dal 1′ il 17enne Pietuszewski.

Come vedere Svezia-Polonia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Svezia e Polonia è in programma martedì alle 20:45 alla Strawberry Arena di Solna, in Svezia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

La Svezia con Potter sembra un’altra squadra: il tecnico inglese ha restituito identità e coraggio a un gruppo che sembrava smarrito. Tuttavia, l’infermeria svedese è un bollettino di guerra. Alle defezioni pesantissime di Isak, Kulusevski e Krafth si è aggiunto anche Hien, uscito per un problema muscolare nella semifinale con l’Ucraina.

La Polonia, al contrario, arriva al gran completo e con il morale a mille dopo la rimonta sull’Albania. La forza dei polacchi risiede nell’equilibrio tra l’esperienza di Zielinski e Lewandowski e la freschezza del diciassettenne Pietuszewski, ormai una realtà in Portogallo con la maglia del Porto. La Svezia in casa ha un feeling speciale con il gol, trascinata da un Gyökeres in versione on fire, ma la difesa orfana di Hien ballerà parecchio contro Lewandowski. La Polonia ha segnato in tutte le ultime 19 gare di qualificazione: difficile che resti a secco a Solna. La Svezia ha vinto gli ultimi tre precedenti giocati in casa contro la Polonia, tuttavia le assenze attuali livellano il divario. Non è da escludere che la sfida, da almeno un gol per parte, possa trascinarsi oltre i 90 regolamentari.

Le probabili formazioni di Svezia-Polonia

SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlström, Nygren; Elanga, Gyökeres.

POLONIA (3-4-2-1): Grabara; Kędziora, Bednarek, Kiwior; Cash, Zieliński, Szymański, Zalewski; Kamiński, Pietuszewski; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2