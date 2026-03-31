Pronostico Repubblica Ceca-Danimarca: più forti dell’imbattibilità

Repubblica Ceca-Danimarca è una finale dei playoff Uefa di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.
Se l’è vista brutta in semifinale la Repubblica Ceca, costretta a giocarsi il tutto per tutto ai calci di rigore da una tenace Irlanda, capace di portarsi in vantaggio di ben due gol dopo i primi 23 minuti nella sfida di Praga. A quel punto solo una grande reazione ceca avrebbe potuto sovvertite le sorti del match e così è stato: il solito Schick ha accorciato subito le distanze e poi nel secondo tempo, a quattro giri di lancette dal fischio finale c’ha pensato Krejci a riportare il risultato in parità (2-2). Dal dischetto, infine, la selezione guidata da Miroslav Koubek è stata più precisa, sbagliando meno degli irlandesi e conquistando il pass per la finale del percorso D.
Finale che la Repubblica Ceca avrà l’opportunità di giocare (nuovamente) davanti ai propri tifosi, anche se ciò non è bastato per far cambiare idea ai bookmaker, che considerano favorita – e non di poco, a giudicare dalle quote – la Danimarca.
I danesi, che a sorpresa non sono riusciti a qualificarsi attraverso la fase a gironi arrivando clamorosamente secondi dietro alla Scozia, in semifinale hanno liquidato senza problemi la Macedonia del Nord, annichilita 4-0 nel catino del Parken di Copenaghen.
Danimarca, Isaksen è on fire
Il man of the match indiscusso è stato l’esterno della Lazio Isaksen, autore di una doppietta, mentre gli altri gol li hanno realizzati due vecchie conoscenze della nostra Serie A come Norgaard e Damsgaard.
La Danimarca, nonostante i favori del pronostico, sarà comunque chiamata ad alzare il livello in terra ceca: il ct Brian Riemer non a caso ha spento immediatamente gli entusiasmi dopo la goleada rifilata ai nordmacedoni, allo scopo di tenere alta l’attenzione. A Praga tornerà a disposizione il difensore Andersen, squalificato nella semifinale, mentre in attacco dovremmo rivedere il tridente formato da Isaksen, Hojlund e Damsgaard. Al contrario, ci aspettiamo non poche novità nella formazione della Repubblica Ceca, con i vari Soucek, Chaloupek e Sadilek pronti a tornare dal 1′. Davanti Schick verrà supportato da Sulc e Provod.
Come vedere Repubblica Ceca-Danimarca in diretta tv e in streaming
La sfida Repubblica Ceca-Danimarca è in programma martedì alle 20:45 alla Epet Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Playoff Mondiali. La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
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Il pronostico
La Repubblica Ceca giovedì scorso ha dimostrato una resilienza impressionante, ma contro l’Irlanda ha anche palesato preoccupanti amnesie difensive nei primi 20 minuti. I ritorni di Soucek e Sadilek sono vitali per dare equilibrio a una mediana che dovrà arginare il talento danese, disseminato tra centrocampo e attacco.
La Danimarca, però, arriva a questo appuntamento con un’inerzia spaventosa: il poker ai nordmacedoni ha mostrato una squadra che, quando accende i motori, diventa complicatissimo affrontare. Gli scandinavi hanno una qualità individuale superiore e una profondità di rosa che può fare la differenza nel secondo tempo: secondo noi, alla fine, la spunteranno, nonostante giochino in trasferta. La Repubblica Ceca non perde in casa da 17 partite, ma la pressione di una finale playoff contro una “big” ferita potrebbe pesare troppo. Prevediamo almeno un gol per parte, come negli ultimi due precedenti.
Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Danimarca
REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovář; Chaloupek, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Darida, Sadílek; Provod, Šulc; Schick.
DANIMARCA (4-3-3): Hermansen; Bah, Nørgaard, Nelsson, Mæhle; Højbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen, Højlund, Damsgaard.
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