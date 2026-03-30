Pronostico USA-Portogallo: un’altra sconfitta

USA-Portogallo è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Cinque gol presi dal Belgio non sono pochi. Sono un’enormità. Nessuno si aspettava che gli USA potessero subire una sconfitta così pesante. Però c’è stata e per gli uomini di Pochettino sarebbe meglio guardare avanti.

Arriva il Portogallo, adesso, un’altra nazionale forte che si presenta dopo il pareggio contro il Messico per zero a zero. Complicato che i portoghesi, senza Ronaldo comunque, non segnino due partite di fila. Quindi è evidente che gli USA debbano cercare, se volessero vincere, di segnarne almeno due di reti, anche se il compito pure in questo caso rimane complicato.

Crediamo che non ci riusciranno i padroni di casa. Il Portogallo non solo sulla carta è più forte. Ma vuole dimostrare al proprio allenatore (e prima o poi dovrà succedere) di essere in grado di vincere anche se davanti non c’è CR7 che la prossima estate sarà presumibilmente all’ultimo grande ballo della sua carriera. Per gli USA si prospetta un’altra sconfitta, magari non con le stesse dimensioni, ma sempre di sconfitta si tratta.

Come vedere USA-Portogallo in diretta tv e in streaming

USA-Portogallo, è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì 1 aprile all’1. Alcune amichevoli internazionali in questi giorni sono trasmesse da Sky Sport. Ma non tutte. Questo match, comunque, verrà trasmesso in diretta su canale Sky Sport Uno.

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata 1.70su Lottomatica e Goldbet. Il segno GOL, invece, sempre sugli stessi bookmaker, ha un valore di 1.57v volte la posta.

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Il pronostico

Vittoria portoghese e pure in questo caso una sfida da almeno un gol per squadra.

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Le probabili formazioni di USA-Portogallo

USA (4-2-3-1): Turner; Weah, McKenzie, Ream, Robinson; Cardoso, Tessmann; McKennie, Tillman, Pulisic; Balogun.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Silva; Nunes, Silva, Veiga, Samu Costa; Mendes, Neves; Conceicao, Fernandes, Joao Felix; Goncalo Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2